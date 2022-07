Pedrinho assume Paço e reafirma gratidão a Paulo

Da Redação



13/07/2022



Em seu primeiro dia como prefeito interino de Santo André, por causa da licença de Paulo Serra (PSDB) até o fim de semana, Pedrinho Botaro (PSDB) festejou a oportunidade dada pelo titular de comandar a cidade no período e a relação de confiança construída ao longo dos anos com o atual chefe do Executivo. “A nossa trajetória sempre foi muito ligada. O prefeito tem grandes índices de aprovação e sempre estivemos juntos, desde o início do mandato. Fico satisfeito e grato pela confiança que ele tem em nosso trabalho.”

Presidente da Câmara andreense, Pedrinho assumiu a cadeira porque o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), que é pré-candidato a deputado federal, está impedido de assumir o cargo por causa de imposição da Justiça Eleitoral. Na Câmara, o tucano ja foi líder de governo e está no segundo mandato à frente da Casa de Leis. “Isso me dá um respaldo maior de poder assumir a função, já que o cargo de presidente da Câmara é um Executivo dentro do Legislativo”, afirmou Pedrinho.

Entre as primeiras agendas do prefeito interino estão encontros com vereadores e visitas a entidades assistenciais do município. Hoje, ele participa do Circuito Andreense de Empreendedorismo, na Vila Linda. “Fiquei feliz com as mensagens de presidentes de associações, lideranças, empresários, o comandante da PM, que me desejaram boa sorte”, contou o tucano.

Pedrinho não esconde o desejo de ser o escolhido para disputar a sucessão de Paulo Serra, em 2024. “Já coloquei meu nome à disposição e entendo que o governo precisa ter um candidato do grupo. Há outros nomes em discussão, e quero contribuir com esse debate”, disse. “Mas essa decisão final vai caber ao prefeito.”

Com a ida de Pedrinho para o Paço, a Câmara fica, neste período, sob o comando de Edilson Santos (PV), atual vice-presidente, que também celebrou a chance de assumir o posto. “É uma oportunidade muito importante e fiquei muito feliz. Quero muito contribuir para o crescimento da cidade”, afirmou ele, que também terá compromissos no novo cargo, além de reuniões com os colegas vereadores.

Sobre a eleição deste ano, Pedrinho e Edilson deverão caminhar juntos em relação a apoios. Os dois estarão com o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que busca a reeleição, e com a primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), pré-candidata a deputada estadual.