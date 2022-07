Conheça o Museu da Selfie, no Allianz Parque

Redação

Do Rota de Férias



13/07/2022 | 07:55



Inaugurado em 9 de julho, o Museu da Selfie reúne 20 cenários incríveis para tirar fotos “instagramáveis”. O complexo fica no terceiro andar do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo (SP), e presta algumas homenagens ao clube.

Museu da Selfie

Os visitantes podem contemplar cenários inéditos e informações curiosas (como uma parte que fala sobre a história da primeira selfie registrada do mundo). Além disso, o local conta com monitores que ficam à disposição para tirar dúvidas e garantir bons cliques durante a visita.

Há espaços que retratam momentos e personagens da história do time, desde o título de 1993 até a fase mais recente, com Abel Ferreira como técnico. Também estão disponíveis instalações que relembram os grandes eventos musicais que a arena recebeu ao longo dos anos.

“A primeira temporada do Museu da Selfie foi um sucesso e atraiu pessoas de todas as idades. Nesta nova fase, os visitantes poderão encontrar os cenários que mais fizeram sucesso nesses últimos meses, além dos temáticos voltados ao Palmeiras e à música”, ressalta Amanda Parisi, da Experience Station, empresa responsável por trazer a atração ao Allianz.

Os ingressos custam a partir de R$ 25 (meia-entrada) e já podem ser adquiridos no site oficial ou na bilheteria do local. Há condições especiais para quem pretende aproveitar a visita para realizar o Experience Tour no Allianz Parque.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer São Paulo e visitar o Museu da Selfie, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.