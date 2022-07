Investir para vencer a inflação

Do Diário do Grande ABC



12/07/2022 | 23:59



Há, no Brasil, grande parcela de investidores conservadores, que preferem opções com o menor risco possível. E a expressão ‘guardar o dinheiro embaixo do colchão’, muitas vezes, é a prioridade – sendo ou não uma simbologia. Um dos principais projetos de quem poupa é a compra da sonhada casa própria. E quem busca boa rentabilidade pode recorrer à aquisição de imóveis para diversificar sua carteira.



Os tempos mudam e com eles também os costumes. Manter os recursos embaixo do colchão não é considerado bom caminho. Será que vale a pena apostar em moeda como o dólar, por exemplo? É importante lembrar que o Brasil é o local em que o dólar mais perdeu valor em 2022, de acordo com levantamento da Economática – referência na análise de dados sobre fundos de investimentos financeiros –, que compara moedas de 25 países, entre emergentes e desenvolvidos.



Desde o começo do ano, até maio, o dólar teve desvalorização de 14,77%. Portanto, em termos de investimento a médio prazo, acumular dólares hoje equivale a perder dinheiro.



O cenário mundial não é animador. Enfrentamos uma guerra, sem indicação para término animadora no horizonte, que faz disparar o preço do petróleo. Em outras palavras, embora o dólar continue sendo a moeda mais forte do mundo, o quadro global pede cautela.



A moeda norte-americana até pode ser considerada bom refúgio, se precisarmos de capital de curto prazo. Mas o que acontece se quisermos fazer esse dinheiro render ao longo do tempo? Nesse caso, o desafio não será apenas vencer a inflação local, mas também a depreciação das moedas internacionais. Convém, então, pensar em ativos que ganhem valor ao longo dos anos, acima do ritmo inflacionário, que funcionem em macroeconomias estáveis e no quadro de regulamentações claras. Investir em imóveis tem se mostrado proteção contra a inflação porque sua valorização aumenta ao longo dos anos, principalmente nos países desenvolvidos.



Especialistas sempre apontam a liquidez – ou a falta dela – quando se fala em investimento em imóveis. Para os momentos de incerteza, o indicado é ter a reserva de emergência à mão.



Por outro lado, se o objetivo é gerar resguardo para a aposentadoria de longo prazo, a rentabilidade deve ser a prioridade. O risco é outro ponto importante. Quem oferece um retorno mensal de 30% sobre um investimento também deve explicar os grandes riscos que essa operação acarreta.



Sofía Gancedo é cofundadora e COO da Bricksave, licenciada em administração de empresas pela Universidade de San Andrés e mestre em economia pela Eseade e laureada com o prêmio Globant Awards – Women that Build.



PALAVRA DO LEITOR

Merenda nas férias

Parabéns aos gestores das cidades de Diadema e São Bernardo por manterem a merenda nas férias (Setecidades, ontem). Uma cidade administrada pelo PT e outra pelo PSDB. A fome e o bom senso foram capazes de superar as ideologias políticas. Fica a sugestão de não ser somente a questão alimentar, mas também a questão do acolhimento. Com os casos de abusos morais e sexuais aumentando contra menores, seria de bom-tom as administrações olharem com carinho a possibilidade de acolhimento no contraturno, ou seja, período integral, inclusive nas férias, principalmente aos mais vulneráveis social e economicamente. Já fui oficial de escola em São Bernardo e muitas crianças faziam o desjejum na escola, inclusive as do período da tarde.

Roberto Lísias Gabriele

Santo André



Saneamento

Gostaria de ver os que cobram todos os dias do governo federal que fizessem o mesmo em relação aos políticos que estranhamente são contra a privatização do saneamento básico no Brasil. Vergonha ímpar, além de criar aumento nas despesas da saúde e um perigo diário. Acho que isso é algo urgente em País onde políticos em geral têm muitas mordomias, enquanto o povo vive de migalhas. Ser Brasil é vital e ser político é ser esperto.

Zureia Baruch Jr.

Capital



Não à violência

É preocupante o fato ocorrido em Foz do Iguaçu, onde o aniversariante Marcelo Arruda foi armado para sua própria festa de aniversário e o criminoso Jorge Guarunho deixou mulher e filhos em casa para cometer crime por motivos políticos. O fato precisa de investigação séria como não houve no caso Adélio. Isso não pode continuar acontecendo. A campanha política oficial se aproxima e o que esperamos é debate de ideias e projetos de governo e não um ‘eles contra nós’ ou ‘nós contra eles’. Todos somos brasileiros e, seja lá quem for eleito, espero que seja alguém melhor do que já tivemos nas duas últimas décadas. Está difícil para o eleitor com o cardápio que nos é apresentado, mas é o que temos. Que o caso de Foz do Iguaçu seja o único até o fim da campanha. Na base da violência, teremos cada vez mais País fadado ao fracasso. Na bala não se resolve nada. Precisamos de cabeças pensantes no futuro da Nação e não o poder para benefício próprio ou partidário.

Mauri Fontes

Santo André



A deputado

Não votem em Carla Morando (Disputa para Assembleia Legislativa tem cenário embolado entre Carla, Atila e Ana Carolina Serra). Além de melar a vinda do monotrilho ao (Grande) ABC junto ao seu marido e ao ‘calça apertada’, certamente abandonará mandato de deputada para se candidatar à Prefeitura de São Bernardo em 2024.

Allan Soares

do Facebook



Susto

Houve incêndio em loja na 25 de Março, no Centro aglutinador da Grande São Paulo. Chamas nervosas. Fumaça preta. Parte do teto da igreja ortodoxa mais próxima do local veio abaixo. Linda, linda! A Capital já registrou outros incêndios dessa natureza e proporção. Possui longo histórico de acidentes como este, especialmente em áreas de intenso movimento de gente. Bombeiros – heróis sem capa – cumpriram com maestria a bela tarefa de ‘apagar o fogo e salvar vidas’. Esforço acendrado na busca por conter galochas de fogo. O ponto comercial, depois disso, deverá passar por ampla reforma. Algo marcante, sem dúvida. Estamos à beira do perigo! Vamos nos cuidar.

Thiago Valeriano Braga

Capital