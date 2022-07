Portobello Resort & Safári terá clínica do PSG em julho

Redação

Do Rota de Férias



12/07/2022 | 16:55



A Paris Saint-Germain Academy Brasil retorna ao Portobello Resort & Safári, em Mangaratiba (RJ), neste mês. A programação esportiva vai rolar de 18 a 22 e 25 a 29 de julho.

Clínica do PSG no Portobello Resort & Safári

O evento é voltado para meninos e meninas entre 4 e 13 anos, que podem participar de treinos com a metodologia do PSG.

A programação é comandada por profissionais treinados pelo clube francês e conta ainda com um torneio de futebol com pais e filhos, uma sessão de cinema Champions League e esportes de praia.

Antes da clínica, nos dias 2 e 9 de julho, a partir das 18h, o hotel realizará o tradicional “Arraiá do Portobello”, no miniclube Portobello, área voltada para crianças entre quatro e 12 anos. Barraquinhas de bebidas, comidas típicas e muita brincadeira esperam os hóspedes, que poderão se vestir a caráter para entrar ainda mais no clima. DJs e o duo de forró Baião de Dois serão responsáveis por animar ainda mais as noites.

O evento também terá barracas de pescaria, de tiro ao alvo e de argola, além de corrida do saco e do Saci-Pererê. Além disso, as crianças poderão participar da brincadeira do Quebra-Pote.

Para comer, haverá barraquinhas com amendoim tostado e cozido, cachorro-quente, churrasquinho, salsichão, milho cozido, broa de fubá, pipoca doce e salgada, arroz-doce, bolos de milho, fubá e amendoim, canjica, maçã do amor, morango com chocolate, pamonha, paçoca, pé de moleque, caldos e quentão, além de água, sucos e refrigerante.

