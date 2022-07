Assessoria de Luísa Sonza se pronuncia sobre suposto processo contra a cantora

12/07/2022 | 16:10



Nesta terça-feira, dia 12, a assessoria de Luísa Sonza se pronunciou sobre o suposto processo contra a cantora. Com exclusividade ao ESTRELANDO, eles informaram que a artista não possui conhecimento oficial.

A assessoria jurídica da Artista Luisa Sonza vem, por meio do seu advogado José Estevam Macedo Lima, esclarecer que a Cantora não foi regularmente citada, até o presente momento, conforme preconiza o art. 238 do Código de Processo Civil e, portanto, não possui conhecimento oficial acerca de nenhum processo judicial envolvendo suposta contratação de show na cidade de Santo Ângelo/RS, informaram.

Luísa e a sua produtora estaria sendo processada após cancelar um show na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, sem dar satisfações. O suposto show estava marcado para o mês de setembro.

Além disso, a Artista e sua Agente Empresária afirmam que jamais firmaram qualquer tipo de contrato com a "Night Sensation", nem tampouco, receberam quaisquer valores referentes a uma apresentação artística na Cidade de Santo Ângelo/RS, não havendo que se falar em prejuízo financeiro, nem em eventual reparação civil e, muito menos, em uma relação de negócios pactuada, continuaram.

E, encerraram:

Após tomar conhecimento de notícias divulgadas na mídia, a assessoria jurídica da Cantora obteve informações de que houve indeferimento do pedido de liminar formulado pelo autor da ação, em razão do Magistrado ter entendido que não há verossimilhança nas alegações autorais. Mais uma vez, a equipe da Artista assevera que repudia todo e qualquer julgamento antecipado feito no tribunal da internet e lembra que a liberdade de expressão possui limites descritos na Constituição federal, através das redes sociais, sendo certo que a resolução de conflitos de interesses cabe, tão somente, ao Poder Judiciário.