Cruzeiro confirma contratação do lateral Marquinhos Cipriano

12/07/2022 | 15:27



A diretoria do Cruzeiro confirmou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Marquinhos Cipriano para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 23 anos pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e acertou contrato por empréstimo com o time mineiro por uma temporada.

Marquinhos foi revelado na base do São Paulo, time que defendeu em apenas uma partida, em 2018. No mesmo ano, se transferiu para o clube ucraniano, pelo qual disputou 25 jogos, nos quais marcou um gol e registrou duas assistências. Em 2021, ele foi cedido por empréstimo ao Sion, da Suíça. E, agora, voltará a jogar no futebol brasileiro, a partir de agosto.

O reforço cruzeirense terá dois concorrentes na disputa pela vaga de titular na lateral-esquerda: Matheus Bidu e Rafael Santos. Bidu vem sendo o titular do time, sempre atuando como ala na formação tática de três zagueiros, do técnico Paulo Pezzolano.

Antes de ser oficializado, Marquinhos já falava como contratado na segunda. Em entrevista ao GE.com, ele disse que Ronaldo, novo dono do futebol do Cruzeiro, pesou em sua decisão de defender a equipe mineira.

"Pesou muito. Quando falaram Ronaldo, a conversa muda. Ronaldo é outra história. Um ídolo. Todo mundo conhece ele. Um ídolo não só no Brasil, mas mundial também. Acredito muito no projeto do Cruzeiro, que está crescendo", declarou o lateral.