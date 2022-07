Luana Piovani comemora gravidez de Cintia Dicker e Pedro Scooby nas redes sociais

12/07/2022 | 15:10



A família vai aumentar! Nesta terça-feira, dia 12, Cintia Dicker e Pedro Scooby anunciaram que estão à espera do primeiro filho. O casal postou um vídeo super divertido nas redes sociais para contar a novidade.

Diante da notícia, Luana Piovani, ex-mulher do surfista, usou os Stories do Instagram para parabenizar o casal e compartilhou o vídeo divulgado por eles. Vale pontuar que Scooby tem três filhos com a atriz, a Liz, o Bem e o Dom.

Iupiiiii, a família vai aumentar, escreveu Luana toda animada.

Recentemente, Luana contou que irá participar de uma novela portuguesa e comemorou mais essa novidade em sua conta oficial do Instagram.