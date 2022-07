Xiaomi 12 Lite desembarca oficialmente no Brasil por R$ 4 mil

Da Redação

A Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo, anunciou a chegada do Xiaomi 12 Lite ao Brasil. O aparelho é equipado com câmera de 108MP e conectividade 5G, oferecendo uma experiência única e imersiva aos usuários.

O Xiaomi 12 Lite já pode ser encontrado no site mibrasil.com.br e nas lojas oficiais Xiaomi, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador, na versão com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. O valor é R$ 3.999,99.

Leveza

O Xiaomi 12 Lite apresenta design fino de 7,29mm e pesa 173g, garantindo conforto no manuseio. A traseira do smartphone conta com um gradiente de cor fosca, que proporciona um contraste diferente com a luz. A cor acompanha ainda as bordas, dando um toque refinado ao aparelho.

Na parte traseira estão concentradas as três câmeras, com anéis em metal que conferem elegância. Os consumidores podem encontrar o Xiaomi 12 Lite em versões com cores deslumbrantes que acompanham as tendências do mundo da moda – Lite Green (verde), Lite Pink (rosa) e Black (preta).

Com uma configuração de câmera tripla de nível profissional, o Xiaomi 12 Lite tem uma câmera principal de 108MP alimentada por um grande sensor HM2; uma câmera ultra grande angular de 8MP e uma câmera macro de 2MP, que captura imagens de alta definição em detalhes de qualquer ângulo.

Quando combinado com o foco de rastreamento ocular e captura de movimento habilitada, a configuração da câmera oferece clareza e qualidade às fotos e abre um novo campo de possibilidades para fotos incríveis.

A câmera frontal de 32MP com Flash dedicado por duplo LED mais foco automático, permitindo selfies ultra nítidas com clareza e cores refinadas. Alimentado pelo algoritmo desenvolvido pela Xiaomi que aproveita a estimativa de profundidade e o fosco de retrato para simular um efeito realista, o modo de retrato Selfie com HDR automático consegue fornecer resultados que prometem chamar a atenção do público.

Adicionalmente, o Xiaomi 12 Lite dispõe de uma série de recursos de imagem para enriquecer as produções de conteúdos nas redes sociais, incluindo o Magic Cutout, um editor profissional de fotos que identifica e descreve automaticamente pessoas, gatos e cães.

O modo Vlog, por sua vez, conta com 19 modelos para criar vlogs em vários estilos em poucos minutos. Já o recurso Cinema AI tem uma variedade de filtros cinematográficos práticos de utilizar para deixar as fotos ainda mais impactantes.

Turbinado e com 5G

O Xiaomi 12 Lite está equipado com um chipset Snapdragon 778G para oferecer desempenho 5G na sua plenitude. Desenvolvido com um processador de 6nm, o SoC octa-core maximiza o 5G, mantendo um equilíbrio entre desempenho e consumo de energia.

O sistema de resfriamento multicamadas garante dissipação de calor eficiente para proporcionar uma experiência completa e suave.

A bateria de 4.300mAh suporta o dia inteiro de uso, enquanto o carregamento turbo de 67W alimenta até 100% da bateria em apenas 41 minutos. Para garantir maior vida útil ao aparelho, o segredo está na utilização do Xiaomi AdaptiveCharge, recurso que assegura que o smartphone seja carregado por completo durante uma noite de sono do usuário, por exemplo.

Uma imersão visual e sonora

O lançamento tem tela AMOLED de 6,55’’ e possui HDR10+ e Dolby Vision, com uma experiência de visualização de primeira linha. A tela TrueColor é capaz de exibir 68 bilhões de cores, com taxa de atualização de até 120Hz e uma taxa de amostragem de toque de 240Hz.

Os modos de luz solar 3.0, leitura 3.0 e o True Display proporcionam aos usuários uma experiência visual mais confortável para as atividades de lazer ou corporativas ao longo de uma longa jornada. O Xiaomi 12 Lite tem ainda par de alto-falantes estéreo e tecnologia de áudio espacial Dolby Atmos para que a música não saia do tom.

MIUI 13

Um dos principais diferenciais dos smartphones da Xiaomi é o sistema operacional MIUI 13. Dois WhatsApps simultâneos, PIX Seguro, Scanner Profissional, Expansão de Memória RAM, entre outros recursos, são alguns dos benefícios disponíveis.

A Xiaomi alcança a marca do 48º smartphone lançado no Brasil em pouco mais de três anos de operação no país. Além da linha Xiaomi, a Redmi, POCO e Redmi Note também são comercializadas pela marca em mais de 7 mil pontos espalhados por todo o território nacional, por meio de parcerias com grandes varejistas.

