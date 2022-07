Fernanda Paes Leme relembra treta e conta que já ficou com irmão de Giovanna Ewbank: Só pra ela ficar irritada

12/07/2022 | 14:11



Cutucada pré-amizade vemos por aqui! Hoje em dia, Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank são super amigas e até comandam um podcast juntas. Contudo, a relação entre as atrizes nem sempre foi assim. Na última segunda-feira, dia 11, Fernanda participou do PocCast e revelou que já ficou com o irmão de Ewbank, Luca Baldacconi, só para irritá-la.

- Eu já fiz coisas, eu já fiquei com gente da família só para ela ficar irritada. Com o irmão, brincou.

O motivo da inimizade tinha nome e sobrenome: Bruno Gagliasso. Fernanda é a melhor amiga do artista desde muito antes dele se casar com Giovanna, mas a loira vivia morrendo de ciúmes de Bruno, causando estranhamento com a atriz.

- Não, mas não foi só por isso que eu fiquei com ele [irmão de Ewbank]. Com todo respeito a Rafa, mulher do Luca hoje em dia, ela não estava com ele na época, mas, realmente ele é muito lindo. Eu não fiquei com ele para provocar ela, eu fiquei com ele porque ele é lindo, gente boa e talentoso, explicou melhor.

A esposa de Gagliasso entrou na conversa e completou que se sentiu traída pelo irmão.

- Quando ele voltou, eu já tinha ficado sabendo que ela tinha ficado com ele na festa e falei: Por quê? Por quê você fez isso? Luca, você está me apunhalando pelas costas. Eu fiquei numa loucura.