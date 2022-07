Grávida, Pérola Faria arrasa em ensaio e fala sobre a gestação: - No início, tive sintomas que quase nenhuma grávida tem

12/07/2022 | 14:11



A atriz Pérola Faria está grávida e cada dia mais radiante. Agora, ela posou para um ensaio com a fotógrafa Carolina Correa e postou a primeira imagem do ensaio em seu perfil no Instagram.

Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do site O Globo, Pérola também contou que no começo não acreditava que poderia estar grávida:

- As dores eram tão fortes que fiquei preocupada de ser alguma coisa grave: endometriose ou apendicite. A gente pensa várias coisas nessas horas. E aí, para descartar a gravidez, me falaram para fazer um exame de farmácia em casa. No início, eu fiquei com os seios muito doloridos e eu tive uns sintomas que quase nenhuma grávida tem: umas cólicas muito fortes.

Pérola comentou ainda que se vê mais tranquila em relação ao parto se for uma cesárea, tendo sido julgada por algumas pessoas. Acrescentou que, após isso, pensou em como se sentiria em cada uma das situações e que com o parto normal ela se vê desesperada.

Sobre os sintomas da gravidez, ela conta que teve muita mudança no apetite, que antes nunca ficaria sem jantar e que, após engravidar, ficou muito sonolenta e preferia dormir a comer, surpreendendo o noivo Mário Bregieira.