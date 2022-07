Juliette abre o jogo e diz que Sabrina Sato incentivou um romance entre a cantora e seu ex, João Vicente de Castro

12/07/2022 | 14:11



Será que rola? A cantora Juliette foi convidada do programa Papo de Segunda, do GNT, na última segunda-feira, dia 11, e abriu o jogo sobre relacionamentos, affairs e paqueras desde que saiu como vencedora do BBB21.

Durante o bate-papo com Fábio Porchat, Chico Bosco, Emicida e João Vicente de Castro, a artista falou sobre romance e como ela vê o amor com todos os shippers da internet.

- Vamos falar da parte leve que são as que pessoas acham bonitinho. É meio aquele conto de fadas, fofinho e, às vezes, tem uma tensão sexual entre as pessoas. Enfim, é bonitinho até o ponto que entra o exagero. Pra mulher, há uma cobrança muito grande e entra todas as questões do feminismo. Há uma cobrança de que para ser bem sucedida você tem que estar em um relacionamento. Atribui muitas vezes o seu sucesso ao marido, o namorado.

A ex-BBB também lamentou o fato de precisar ficar se questionando sempre se os possíveis affairs sentem algo por ela ou se apenas estão flertando com algum tipo de interesse.

Mas é claro que a conversa não teve apenas um tom sério. Logo depois, Juliette ainda falou sobre sua vida amorosa e lembrou que foi incentivada pelas ex-namoradas de João Vicente para ficar com ele.

- A Sabrina [Sato] disse: Pegue o João. Sabrina disse: Fique com o João. Não sei quem disse: Mande mensagem para o João, assim que eu saio do programa [BBB 21]. Eu até brinquei com ele: ô, tá todo mundo mandando a gente paquerar. E acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com o João. Depois a gente quebrou o gelo e virou amigo.

Vale lembrar que João Vicente e Sabrina namoraram de 2013 a 2015, mas os dois parecem ter terminado em bons termos e são amigos até hoje.

Ainda no programa, João e Juliette falaram sobre uma situação em que os fãs especularam que os dois teriam ficado durante uma festa, mas nada realmente aconteceu:

- A gente quebrou o gelo por causa do ship. A gente foi para uma festa, aí falaram que a gente tinha ficado, aí não tinha. No dia seguinte a gente teve uma DR. Tipo: oh, chato isso que aconteceu.