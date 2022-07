Projeto leva 5G ao espaço

Da Redação

Do 33Giga



12/07/2022 | 13:55



A Ericsson, a empresa aeroespacial francesa Thales e a inovadora em tecnologia sem fio Qualcomm Technologies planejam levar o 5G para fora deste mundo. A ideia é colocá-lo no espaço, por meio de uma rede de satélites na órbita da Terra.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Depois de realizar pesquisas detalhadas, incluindo vários estudos e simulações, as empresas planejam começar a testar e validar redes 5G não terrestres (5G NTN) focadas em casos de uso de smartphones.

O 5G NTN pode efetivamente significar que um futuro smartphone 5G poderá usar a conectividade 5G em qualquer lugar da Terra e fornecer cobertura global completa para serviços de dados de banda larga, incluindo locais normalmente cobertos apenas por sistemas telefônicos.

Espera-se que os benefícios da conectividade 5G via satélites Low Earth Orbit (LEO) incluam cobertura em geografias extremas ou áreas remotas em mares, oceanos e outros locais onde não há cobertura terrestre.

A conectividade 5G NTN aumentaria os recursos de roaming para assinantes de smartphones 5G, além de permitir a conectividade global para casos de uso 5G nos setores de transporte, energia e saúde.

A rede 5G NTN (baseada no espaço) também pode ser usada como suporte de backup para redes terrestres no caso de grandes interrupções ou desastres na rede.

Os recursos de segurança esperados da 5G NTN significam que as comunicações do governo nacional podem ser o principal caso de uso para melhorar a segurança nacional e as redes de segurança pública do governo.

Erik Ekudden, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da Ericsson, diz que “esta cooperação de teste e validação entre a Ericsson, a Thales e a Qualcomm Technologies será um marco importante na história das comunicações”.

“O resultado final pode significar que, onde você estiver na Terra, no meio de um oceano ou na floresta mais remota, a conectividade de alto nível, segura e econômica estará disponível por meio da conectividade terrestre e por satélite colaborativa 5G.”

John Smee, vice-presidente sênior de engenharia da Qualcomm Technologies explica que “para que o 5G cumpra a promessa de conectividade onipresente, é imperativo que ele também seja capaz de fornecer cobertura de rede em áreas onde não existem redes celulares terrestres”.

“Seja sobre oceanos ou em áreas remotas. Nossa pesquisa planejada com a Ericsson e a Thales dará início a um passo importante para tornar realidade essa tecnologia vital. Estamos ansiosos pelo que essa colaboração pode alcançar.”

Philippe Keryer, vice-presidente executivo de estratégia, pesquisa e tecnologia da Thales, conta que “a implantação de redes 5G marca uma mudança radical para o setor de telecomunicações. É um divisor de águas, não apenas em termos de oportunidades de negócios, mas também nas habilidades necessárias para conectar e proteger bilhões de pessoas e coisas”.

“A Thales está profundamente envolvida nisso por meio das diferentes atividades do Grupo. A colaboração de pesquisa com a Ericsson e a Qualcomm Technologies demonstrará a crença de nossas empresas de que as redes 5G não terrestres contribuirão para essa revolução e levarão a resiliência e a segurança da rede para o próximo nível.”

A Cooperação

Os testes e a validação pela Ericsson, Thales e Qualcomm Technologies, após a aprovação de março de 2022 do 3GPP, o órgão global de padrões de telecomunicações, visam admitir redes não terrestres pela primeira vez.

O objetivo dos testes será validar vários componentes de tecnologia necessários para habilitar redes 5G não terrestres, incluindo um smartphone 5G, carga útil de satélite e peças de rede 5G no solo.

Este trabalho também visa validar que o 5G NTN pode ser suportado em um formato de smartphone, permitindo que o aparelho 5G de amanhã se torne efetivamente um telefone via satélite. Os testes iniciais ocorrerão em um ambiente espacial simulado na França, onde está sediada a maior parte da indústria espacial europeia.

A Ericsson planeja verificar uma pilha RAN virtual 5G (vRAN), modificada para lidar com a propagação de sinais de rádio (o que acontece com as ondas de rádio 5G que viajam pelo vácuo do espaço e pela atmosfera da Terra) por meio dos satélites LEO de movimento rápido.

A Thales planeja verificar uma carga útil de satélite de rádio 5G adequada para implantação em satélites LEO, enquanto a Qualcomm Technologies planeja fornecer telefones de teste que verifiquem se futuros smartphones 5G podem acessar 5G NTN.

Os especialistas usarão equipamentos terrestres para emular a propagação de rádio 5G e os atrasos de tempo entre um satélite equipado em órbita e um smartphone 5G conectado à rede de acesso de rádio 5G em diferentes locais da superfície da Terra.

Ekudden acrescenta que “embora seja muito cedo para dizer quando qualquer protótipo de satélite equipado com 5G resultante poderá ser lançado em órbita para uso operacional real, a validação altamente técnica baseada em terra e o trabalho de teste planejado entre Ericsson, Thales e Qualcomm Technologies são fundamentais para o tornar possível.”

Como uma tecnologia apoiada em 3GPP, a 5G NTN poderá capitalizar em um grande ecossistema de produtos e componentes padronizados. A nova especificação também permite a inclusão de tecnologias NTN em dispositivos 5G, oferecendo oportunidades para provedores de tecnologia estenderem de maneira fácil e rápida a compatibilidade 5G NTN entre dispositivos.