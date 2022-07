GCM de Santo André prende três indivíduos e recupera carga de cigarros roubada

Da Redação



12/07/2022 | 13:38



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André realizou a prisão de três indivíduos nas proximidades da Vila Linda, na manhã desta terça-feira (12), pelo crime de roubo de um carregamento de cigarro em Mauá.

Os agentes da Guarda Civil Municipal realizavam a Operação Bairro no local, abordando motociclistas quando o veículo dos indivíduos entrou na rua em alta velocidade, colocando todos em risco. De imediato os GCMs resolveram abordar o condutor e ocupantes.

No interior do automóvel foi localizada uma grande carga de cigarros, que após um breve interrogatório os ocupantes revelaram ser fruto de roubo a um veículo de entregas no município de Mauá. Os acusados informaram que estavam em fuga para Santo André onde planejavam guardar os produtos para revender posteriormente.

Os três acusados, o veículo e a carga foram apresentados na Central de Polícia Judiciária. Representantes da empresa reconheceram os roubadores e estão tendo os bens restituídos.