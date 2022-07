Anitta conquista título no Guiness Book com Envolver; confira!

12/07/2022 | 13:10



Prepara que agora é hora do show da Poderosa! Como você já deve saber, a música Envolver lançada por Anitta alcançou o primeiro lugar no Spotify a nível global no dia 24 de março de 2022 e já conta com mais de seis milhões de ouvintes no mundo todo.

O posicionamento não é algo inédito para colaborações com artistas latinos, afinal Despacito de Luis Fonsi e Daddy Yankee, Mi Gente de J Balvin feat. Willy William, Bad Bunny de Dákiti com Jhay Cortez e Havana e Señorita de Camila Cabello com Young Thug e Shawn Mendes já haviam conquistado o primeiro lugar no Spotify quando lançadas. Porém a Girl From Rio foi a primeira artista latina a conquistar o título sozinha.

Segundo o site do Guiness Book, Envolver conquistou a marca de mais de 24 milhões de streams na última semana de março e conquistou o título quando desbancou, por um dia, Heat Waves, da banda Glass Animals, apesar de já no dia 26 ter voltado para o terceiro lugar ficando atrás da banda britânica e Stay do The Kid LAROI com Justin Bieber.

Anitta compartilhou a conquista com seus seguidores no Twitter para comemorar o feito e recebeu milhares de comentários a parabenizando. Ela arrasou mais uma vez!