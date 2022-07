Redação

Visitar São Paulo em julho é uma ótima opção, já que a cidade fica mais tranquila graças às férias escolares, mas continua recheada de atrações. O WZ Hotel Jardins (que oferece diárias com 20% durante o mês) separou dicas imperdíveis de passeios para curtir a capital paulista durante esse período. Confira!

São Paulo em julho: 7 passeios imperdíveis

As Aventuras de Alice no Farol Santander

Novidades no Parque da Ciência do Butantan

Portinari para Todos no MIS Experience

Noite Animal no Zoo SP

Tim Burton na Oca

Caminhada no Parque Caminhos do Mar

Atividades esportivas no Museu do Futebol

As Aventuras de Alice no Farol Santander

Localizado no antigo prédio do Banespa, um dos edifícios mais icônicos de São Paulo, o Farol Santander tem exposições fixas e temporárias, além de café, bares, mirantes e muito mais. Até 25 de setembro, o local recebe a exposição As Aventuras de Alice, com instalações diversas e vasto material audiovisual com base na obra original de Lewis Carroll, que encanta crianças e adultos desde o século 19.

Novidades no Parque da Ciência do Butantan

Depois de dois anos fechado em razão da pandemia, o Instituto Butantan reabriu ao público com muitas novidades. Agora, o local é chamado de Parque da Ciência, uma área verde com 725 mil m² e mais de 20 atrações ambientais, educativas e de lazer, com destaque para o Museu Biológico e o Serpentário. No mês de julho, o complexo conta com uma programação especial de férias, com atividades científicas, demonstração de extração de veneno de cobra, trilhas e até um encontro com a famosa naja de Brasília.

Portinari para Todos no MIS Experience

Outra opção legal para curtir São Paulo em julho é a exposição Portinari para Todos, em cartaz no MIS Experience, que revisita a obra de um dos grandes artistas do século 20 de uma forma inédita, imersiva, interativa e digital. São instalações que mostram para o público mais sobre a vida, os trabalhos e o legado de Portinari, com destaque para a sala que expõe suas obras em escala monumental. A exposição foi prorrogada e acontece até 31 de julho.

Noite Animal no Zoo SP

Quem visitar o Zoo SP durante o mês de julho vai poder participar de uma experiência inédita. Na Noite Animal, evento especial que ocorre entre 18h30 e 22h30, é possível conhecer os animais do zoológico que possuem hábitos crepusculares ou noturnos, como os felinos, o lobo-guará, as corujas e as serpentes. O evento acontece em dias selecionados do mês e os ingressos são limitados.

Tim Burton na Oca

No Parque Ibirapuera, a Oca recebe a exposição A Beleza Sombria dos Monstros: 13 Anos da Arte de Tim Burton, um mergulho na atmosfera fantástica do diretor e ilustrador responsável por sucessos como Edward Mãos de Tesoura, O Estranho Mundo de Jack e Os Fantasmas se Divertem. Com 2.600 m², a mostra ocupa dois andares e segue até 14 de agosto.

Caminhada no Parque Caminhos do Mar

Pertinho de São Paulo, o Parque Caminhos do Mar proporciona uma mistura de ecoturismo com história. O passeio começa por uma trilha fácil que atravessa a Estrada Velha de Santos (fechada para veículos) e conta com monumentos históricos. Há ainda a Calçada do Lorena, trilha de pedras por onde D. Pedro I passou antes de proclamar a Independência do Brasil em 1822. O parque é repleto de espécies nativas da Mata Atlântica e oferece uma vista exuberante da Serra do Mar.

Atividades esportivas no Museu do Futebol

Além das salas de exposição que contam mais sobre o esporte favorito entre os brasileiros em um espaço de 6.900 m² no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol promove o projeto Com a Bola Toda nos finais de semana de julho. Nele, são oferecidas clínicas gratuitas de seis modalidades esportivas diferentes: futebol de campo, futebol de 5, basquete, vôlei, rugby e handebol.

