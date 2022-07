BMW K 1600 Bagger: modelo entra em pré-venda; veja fotos

Da Redação

Do 33Giga



12/07/2022 | 12:55



A nova BMW K 1600 Bagger já está em pré-venda no Brasil. Importada de Berlim, na Alemanha, os preços são de R$ 306.500, R$ 313.500 e R$ 326.500.

Os interessados na BMW K 1600 Bagger devem reservar na Rede de Concessionários os modelos, com previsão de entrega nos próximos dois meses. Sua silhueta é sóbria, o que contribui para torná-la um objeto de desejo para aqueles que almejam uma máquina para encarar longas distâncias de forma imponente e tranquila.

Crédito das fotos: Divulgação /BMW

No quesito motorização, a BMW K 1600 Bagger é equipada com um motor de seis cilindros em linha de 1.649 cm³, 4 tempos, 24 válvulas com duplo comando e é capaz de entregar 160cv de potência, a 7.750rpm, e 175Nm de torque, a partir de 5.250rpm.

O conjunto motriz agrega, ainda, câmbio de seis marchas e transmissão por eixo cardã. A lista de equipamentos de série também é ampla e engloba:

freios assistidos por ABS Pro,

Controle de Tração Dinâmico (DTC),

Ajuste Eletrônico de Suspensão (ESA),

manoplas e banco aquecidos,

farol xênon,

lanterna e luzes indicadoras de direção em LED,

Controle Eletrônico de Velocidade,

computador de bordo,

modos de pilotagem,

rádio,

preparação para GPS

e para-brisa com ajuste elétrico.

Outro destaque desta cruiser da família K são os recursos tecnológicos semelhantes aos encontrados em automóveis premium, entre eles: