realme 9, smartphone com câmera de 108MP, chega ao Brasil

Da Redação

Do 33Giga



12/07/2022 | 12:55



A realme apresentou oficialmente o primeiro smartphone com sensor de câmera Samsung HM6 de 108MP do mundo e design de ondas holográficas – o realme 9. Além disso, colocou nas prateleiras o modelo da linha de entrada da marca, o realme C30, que se destaca por seus recursos surpreendentes e design de textura única.

A Number Series, uma das principais linhas de produtos da empresa que já vendeu mais de 40 milhões de unidades no mundo, conquistou jovens consumidores por meio de seu excelente desempenho em câmera e design.

Desde o seu lançamento, a linha contempla diversas inovações em design, desde o visual fluorescente do realme 8 Pro até o Light Shift Design do realme 9 Pro+. Desta vez, o realme 9 apresenta a primeira solução em design de ondulação holográfica do mundo, um avanço na tecnologia que deve impactar a indústria.

Os aparelhos da Number Series são populares por oferecerem uma experiência de câmera premium. O realme 5 Pro foi um dos primeiros smartphones intermediários a apresentar uma câmera de 48MP.

Já o realme 8 recebeu uma câmera de 64MP, sendo um dos únicos da categoria a oferecer um componente como este. Com o realme 9, a marca quer ir além ao trazer a primeira câmera Pro Light de 108 MP com tecnologia Samsung ISOCELL HM6 do segmento.

Tecnologia NonaPixel Plus

Por meio da mais nova tecnologia NonaPixel Plus, que combina 9 pixels em 1, o realme 9 traz um excelente brilho em fotos, melhora a sensibilidade à luz baixa e a capacidade de controle de ruído para um desempenho espetacular em modo noturno.

A solução que combina 9 pixels em 1 do sensor Samsung ISOCELL HM6 aumenta a precisão do foco em 9 vezes e a entrada geral de luz em 123% quando comparada ao seu antecessor, o sensor de imagem Samsung ISOCELL HM2.

As fotos tiradas com o realme 9 em ambientes de luz baixa são significativamente mais brilhantes e possuem melhor reprodução de cores. Devido ao algoritmo de ISO inteligente e aos pixels 100% equipados com PDAF, o smartphone entrega uma experiência superior em foco rápido, tornando ainda mais fácil tirar fotos nítidas e de boa qualidade.

Sensor com tecnologia UltraZoom

Para fornecer aos usuários uma experiência fotográfica de alta qualidade e criar imagens com foco nos mínimos detalhes, o realme 9 utiliza a tecnologia UltraZoom do sensor HM6 com um algoritmo de mesclagem e zoom óptico de 3x.

Modo Urbano de Fotografia 2.0

Assim como o realme 9 Pro+, o novo dispositivo realme 9 também apresenta o Modo Urbano de Fotografia 2.0, com filtros exclusivos como o Pop 90, DIS instantâneo, Peak & Zoom.

O realme 9 vem com o processador Snapdragon 680 com arquitetura de 6nm, além de especificações importantes como uma tela Super AMOLED Ultra Smooth com resolução de 2400×1080 FHD+ e taxa de atualização de 90Hz – 50% maior quando comparada a uma tela convencional de 60Hz –, memória interna de 8GB + 128GB, Gorilla Glass 5 e interface realme UI 3.0 com base no sistema operacional Android 12.

Outro destaque do dispositivo é a grande bateria de 5000 mAh com carregamento rápido SuperDart de 33W, capaz de carregar 50% da bateria em 31 minutos. O novo smartphone vem equipado com leitor de impressão digital com monitoramento de frequência cardíaca, modo de desbloqueio rápido e oito diferentes tipos de animação para a tela de desbloqueio.

O conceito de design Gradient + Starlight, utilizado no realme 9, se assemelha a técnicas aplicadas em embalagens de marcas renomadas, com efeito semelhante às estrelas cintilantes que aparecem em edição comemorativa ?da Coca-Cola, lançada em fevereiro, na coleção de acessórios Starlight da Louis Vuitton e até mesmo nos designs de Maison Margiela e Stone Island.

A traseira do realme 9 é inspirada no aspecto da luz em movimento, que reflete nas dunas de areia do deserto. À medida que os raios solares entram em contato com o aparelho, a cor se modifica, criando um efeito de ondulação através das luzes e sombras.

Para alcançar esse efeito dinâmico, a realme adotou um processo pioneiro na indústria, uma tecnologia de super revestimento gradiente com efeito de ondas holográficas. Neste processo, as cores se tornam mais vibrantes e saturadas, enquanto a textura ganha relevos.

Processo de revestimento de átomos de plasma

Neste processo, há a utilização de elétrons de plasma na transferência de trilhões de átomos em uma folha de tela para que seja possível criar uma camada de cor gradiente, que sirva como base para o design de ondulação holográfica.

Para conseguir esse efeito, a realme teve que superar diversas dificuldades técnicas. O aparelho precisava ser revestido com 6 camadas com diferentes espessuras e componentes, com a área mais espessa atingindo 420mm, ou seja, 10 vezes a espessura do revestimento comum. Quanto mais espessa a película, mais realista e natural seria o resultado, e mais texturizado o produto final.

Difícil de alcançar, a espessura passou por um processo de revestimento de plasma, realizado em ambiente a vácuo livre de poeira. Devido ao longo período de manufatura e às altas demandas da máquina de revestimento, a realme investiu em equipamentos e tecnologia avançadas para garantir a uniformidade das cores.

Ao fim da produção, a película foi sobreposta a uma camada moldada por uma tecnologia de impressão Nano UV, a fim de obter um efeito gradiente ondulado em 3D.

Como a marca de smartphones que mais cresce no mundo, a realme se orgulha de produzir tecnologias de alto desempenho com design arrojado. O processo inovador adotado no desenvolvimento do realme 9, mais uma vez, se destaca e provoca uma onda de inovação na indústria de smartphones.

realme C30

O realme C30 vem com processador Unisoc T612, que torna o dispositivo ideal para tarefas diárias e oferece uma experiência de entretenimento excepcional. Além disso, o aparelho vem equipado com armazenamento ultrarrápido UFS 2.2 que pode fornecer velocidade de leitura e gravação de dados duas vezes mais rápida que o tradicional MMC 5.1.

Grande bateria de longa duração

Um dos grandes destaques do realme C30 é sua capacidade da bateria. Com uma generosa bateria de 5000mAh, usuários poderão desfrutar de entretenimento ininterrupto durante todo o dia. Além disso, com o modo Ultra Saving, é possível desfrutar de 45,3 horas de tempo de espera com 5% de energia.

Design elegante para um aparelho de entrada

Projetado para ser o smartphone de entrada mais elegante de 2022, o realme C30 continua o design fino e leve da série C com uma espessura de apenas 8,5 mm e um peso de apenas 182g, o que o deixa muito leve e confortável na mão. Além disso, o design de listra vertical inspirado em bagagem de viagem dá ao aparelho uma sensação de estampa futurista e moderna.

Preço e Disponibilidade

A partir de hoje (12) o realme 9 está disponível nas cores Stargaze White e Meteor Black nos marketplaces da realme (Americanas, Amazon e Mercado Livre) com preço sugerido de R$ 2.999. Já o realme C30, terá suas vendas iniciadas em agosto, nos principais marketplaces da empresa.