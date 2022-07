Anitta anuncia apoio a Lula e aliados de Bolsonaro criticam declaração de voto

12/07/2022 | 12:39



Após Anitta declarar apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na segunda-feira, 7, aliados de Jair Bolsonaro (PL) reagiram ao posicionamento com críticas. No Twitter, a cantora disse que está com Lula e que fará o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo a bombar na internet, desde que não seja contra lei eleitoral. Vamos envolver o Brasil, disse Lula, agradecendo o apoio.

A declaração de Anitta foi feita em resposta ao assassinato do tesoureiro petista Marcelo Arruda, morto a tiros pelo bolsonarista Jorge da Rocha Guaranho. Arruda, morto no dia de seu aniversário, foi sepultado na tarde de segunda-feira em Foz do Iguaçu. Segundo testemunhas, a festa foi interrompida por Guaranho, que teria gritado "aqui é Bolsonaro", antes de começar a atirar contra o petista.

O apoio foi anunciado duas semanas após Anitta dizer, em rede social, que ainda não havia decidido voto. No dia 28 de junho ela havia demonstrado tendência a apoiar uma terceira via e procurar um meio termo para a presidência do País.

Também nas redes sociais, aliados de Bolsonaro criticaram a postura da artista. O filho do presidente, Carlos Bolsonaro (Republicanos), publicou um vídeo antigo de Anitta em que ela questionava a advogada Gabriela Priolli sobre o funcionamento dos três poderes no Brasil. A live realizada em 2020 procurava explicar a seus fãs, de forma simples e linguagem acessível, como funciona a política brasileira.

A Deputada Federal Carla Zambelli (PL) também teceu críticas ao posicionamento de Anitta afirmando que a cantora apoia um bandido.

Em resposta, a cantora afirmou ter consciência de que Lula é um ex-presidiário, mas também é gente. "Que ex-presidiário tenha condições de mudarem suas perspectivas de vida enquanto estão dentro da prisão, saindo de lá com esperança de um futuro digno e oportunidades fora do crime", disse.

O empresário Luciano Hang também comentou a declaração de Anitta em seu Twitter.

Por outro lado, Anitta foi elogiada pelas pré-candidatas à Câmara, Sonia Guajajara (Psol-SP) e Talíria Petrone (Psol-RJ). A esposa do pré-candidato à presidência, Janja, disse sonhar com um dueto da cantora com ele no TikTok e a cineasta Petra Costa incentivou o que chamou de presente de campanha.