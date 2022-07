TI no Canadá: escola oferece intercâmbio em família; um paga, outro estuda de graça

Da Redação

A CCTB, Canadian College of Tecnology and Business, escola referência em tecnologia em Vancouver, na província de British Columbia, no Canadá, que acaba de lançar a promoção Intercâmbio em Família. Nela, duas pessoas estudam e apenas uma paga pelo curso. A promoção está sendo realizada no Brasil pela SEDA Intercâmbios.

O governo canadense espera atrair mais de um milhão de estrangeiros nos próximos anos. Uma das áreas mais demandadas é justamente a de tecnologia. Estudos apontam que o país tem cerca de 65 mil vagas em aberto nesse segmento. Para preenchê-las, inúmeras iniciativas estão sendo lançadas, incluindo promoções em cursos que vão formar esses profissionais.

No Intercâmbio em Família, ao se matricular nos programas Software Quality Assurance Engineering, User Experience and Interactive Design, Data Engineering and Analytics, Cybersecurity Risk Management, Full-Stack Development ou Security Operations Analysts, com dois anos de duração, o cônjuge ou irmão ganham, automaticamente, um curso de Business Administration ou Hospitality and Tourism Administration, com duração de até dois anos.

Os cursos variam entre CAD$ 15 mil e CAD$ 24 mil. Os de Full-Stack Development e Cybersecurity Risk Management custam CAD$ 36 mil, mas estão com bolsa de CAD$ 12 mil, caindo para CAD$ 24 mil.

Esses valores ainda podem ser financiados pela fintech PROVI, empresa de financiamento estudantil, que oferece até 90 dias de carência para começar a pagar, permitindo que os alunos paguem seus estudos enquanto estudam no país, recebendo em dólar canadense.

No Intercâmbio em Família, não há exigência de comprovação de renda e o parcelamento pode ser em até 24 vezes. No total, mais de R$ 60 milhões estão disponíveis para esses programas da CCTB e outros que capacitam os alunos em setores de alta empregabilidade no Canadá.

Como há uma grande demanda por esse tipo de profissional, o país está facilitando acesso aos estudantes brasileiros. Os programas permitem que os alunos trabalhem 20 horas semanais durante o período de aula e 40 horas semanais durante as férias”, explica Erik Barbosa, gerente de produtos da SEDA.

Os estudantes ainda são elegíveis ao BC PNP Tech – British Columbia Provincial Nomination Program, um programa provincial de imigração que possibilita aos estudantes imigrarem para o Canadá através da experiência de trabalho na área de tecnologia.

Os alunos da área de tecnologia da CCTB podem exercer 11 dos 29 cargos (NOCs) elegíveis ao programa provincial, que podem ser visualizadas no link: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/About-The-BC-PNP#TechOccupations.

Em muitos casos, os alunos conseguem a experiência de trabalho necessária para aplicação ao programa enquanto ainda estão estudando.

O processo de admissão é simples e o nível de inglês exigido para é o intermediário. Quem não se sentir confiante, pode fazer um curso da língua, antes de dar início ao curso.

“Quem gosta da área de tecnologia e vislumbra uma carreira com muitas possibilidades no exterior, deve aproveitar essa oportunidade”, enfatiza o CEO da SEDA Intercâmbios, Helicon Alvares. Os estudantes que desejarem cursos mais curtos, em outras áreas, com permissão de trabalho, ou mesmo irem sozinhos, também encontrarão opções de oito meses, a partir de CAD$ 5 mil. “Trata-se de uma excelente oportunidade para quem busca uma mudança de carreira”, finaliza.

Os interessados podem se inscrever no https://bit.ly/cursos-tech-cctb. A promoção é válida até dia 30 de julho.

