Filha de André Gonçalves volta do intercâmbio em meio a tentativas de acordo por pensão

12/07/2022 | 11:11



Como você já viu aqui no ESTRELANDO, André Gonçalves está em uma enorme enrascada por falta de pagamento de pensão alimentícia para a filha, Valentina Benini, de 19 anos de idade. Desde a última sexta-feira, dia 8, o ator está usando uma tornozeleira eletrônica para cumprir prisão domiciliar.

A adolescente, que é fruto do relacionamento de André com a ex-esposa, Cynthia Benini, estava em Barcelona, na Espanha realizando um intercâmbio de seis meses. Segundo informações do jornal O Globo, a viagem chegou ao fim na última segunda-feira, dia 11.

Estou de volta para a realidade, de volta para a rotina, afirmou Valentina.

Ela retornou para a casa em Florianópolis, Santa Catarina, onde mora com a mãe. Mas parece que nem tudo são flores, a adolescente parece não ter um bom relacionamento com o pai desde o divórcio que aconteceu em 2006. Cynthia já havia ido à público falar sobre a relação da filha com o pai, em entrevista ao programa Sensacional da Rede TV, ela disse:

- Ela [Valentina] foi cancelada pelo pai, bloqueada por ele. Se para ele dói, imagina para ela. Não é só uma questão de dinheiro. Tanto o pai como a mãe têm os mesmos deveres em relação a um filho e cabe a esses dois pilares darem aos filhos educação, segurança e saúde.

Ainda segundo O Globo, André estaria tentando se reaproximar da filha nos últimos meses, porém não teve sucesso. Agora, envolvidos no processo judicial por falta de pagamento da pensão alimentícia, as coisas parecem ainda mais complicadas, já que o ator está com uma dívida de 350 mil reais com a adolescente de 19 anos de idade. A defesa de Gonçalves está tentando fazer um acordo com Cynthia para o pagamento do valor, porém as propostas ainda não foram aceitas.