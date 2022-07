Aeroporto internacional de Londres limita fluxo de passageiros a 100 mil por dia

12/07/2022 | 10:49



O aeroporto internacional de Londres, Heathrow, anunciou que vai limitar o fluxo de passageiros que decolam do local a 100 mil por dia até setembro - e pediu que companhias aéreas parem de vender novas passagens durante a temporada do verão. A medida vem num momento em que Heathrow e outros aeroportos, como o também londrino Gatwick e o holandês Schipol, de Amsterdã, enfrentam escassez de funcionários e forte alta na demanda após o hiato causado pela pandemia de covid-19. Fonte: Associated Press.