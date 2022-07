Quem é o Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



12/07/2022



Com o intuito de descobrir quais são os rostos e as necessidades do morador do Grande ABC, equipes de recenseadores começarão a percorrer as sete cidades, em 1° de agosto, em busca das argumentos que vão ajudar a responder à pergunta do título. Trata-se de informação importantíssima. A realização do Censo é instrumento primordial de gestão porque ajuda a nortear as políticas públicas. Espera-se que prefeitos, governadores e presidente da República dediquem toda a atenção aos resultados que emergirem do levantamento a ser realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Após dois anos consecutivos de adiamento por causa da pandemia do coronavírus, equipes do IBGE realizam os ajustes finais para iniciar a coleta de informações, conforme publicou o Diário em sua edição de ontem. Até outubro, 2.514 recenseadores visitarão 930 mil domicílios do Grande ABC. Em todo o País, serão 89 milhões de endereços percorridos para a atualização de dados demográficos, coletados, pela última vez, em 2010.

Há muito trabalho a ser feito. Desde o último Censo, de acordo com as projeções do próprio instituto, a população das sete cidades cresceu 10,7%, saltando dos 2.551.328 habitantes em 2010 para 2.825.048 moradores no ano passado, segundo dados estimados. É natural, portanto, que a defasagem gere impropriedades na hora de se executar as políticas públicas. Corrigir a distorção será essencial para recolocar a administração em sintonia com a realidade socioeconômica do Grande ABC.

Ao conhecer melhor os dados demográficos das cidades que administram, os prefeitos terão em mãos uma poderosa arma para enfrentar os desafios que, muito provavelmente, se avolumaram no período da pandemia – que, diga-se, ainda segue fazendo vítimas e estragos no País e no mundo. Se for preciso corrigir rotas, e é praticamente certo que será necessário, melhor que se esteja embasado em estatísticas da realidade. Como diz um mantra das escolas de gestão, para atender, é preciso antes compreender.