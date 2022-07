Boninho apoia saída de Ana Furtado da Globo: Estou 100% com você!

12/07/2022 | 10:10



Trabalho é trabalho, casamento à parte! A apresentadora do É de Casa, Ana Furtado, deixou a Rede Globo esta semana. Em comum acordo com a empresa, ela encerrou o contrato após 26 anos de parceria.

A jornalista compartilhou a notícia através de seu Instagram, com um enorme texto agradecendo pelos anos de trabalho e aprendizado. Ela ainda contou que a vontade de deixar a emissora já está presente desde o início deste ano e, em conversa com a direção, eles chegaram a um acordo juntos.

Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo. Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares, escreveu Ana.

E é claro que o maridão não podia deixar de demonstrar seu apoio, né? Apesar de Ana ser casada com Boninho, diretor da Globo, ele compartilhou pelas redes sociais que apoia totalmente a decisão da amada e continuará torcendo por ela.

Ana Furtado, estou 100% com você! Apoio sua decisão. Você vai voar sempre! Siga seu caminho, publicou o diretor em suas redes sociais.

Na sessão de comentários, aconteceu uma chuva de palavras de apoio e emojis de coração para a jornalista.

Muita luz nos seus novos caminhos e sonhos, Aninha, escreveu a atriz Jennifer Nascimento.