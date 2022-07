Adryana e Albert são os primeiros finalistas do 'Power Couple Brasil 6'

12/07/2022 | 09:58



Adryana Ribeiro e Albert Bressan concluíram nesta segunda-feira, 11, a Prova Especial com melhor pontuação e se tornaram o primeiro casal finalista do Power Couple Brasil 6. Com isso, Brenda e Matheus, Lu e Hadad e Karol e Mussunzinho, que não venceram a prova, foram diretamente para a última DR da temporada. Um dos três casais deixa o programa na noite desta terça-feira, 12, e os outros dois seguem para a disputa final com Adryana e Albert. O casal vencedor da temporada será conhecido na próxima quinta-feira, dia 14.