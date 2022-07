Como saber se um método de pagamento online é seguro

Da Redação

Do 33Giga



12/07/2022 | 09:55



O Brasil está entre os países que mais fazem compras online no mundo. Uma série de pessoas utiliza plataformas online para adquirir comida, roupas e eletrônicos, aproveitar jogos online, e realizar tantas outras atividades que a internet proporciona. Dentro desse contexto, é possível perceber que existem vários métodos de pagamento. Mas como saber se eles são realmente seguros?

As casas de apostas, por exemplo, estão em crescimento rápido no País. Por isso, é preciso prestar atenção em quais lugares apostar e como fazer isso de forma segura. A 22 Bet é um dos nomes que desponta nesse quesito. A plataforma internacional oferece métodos de pagamento confiáveis para brasileiros – o que faz toda a diferença na hora de se divertir.

Verificando a segurança da plataforma

A primeira coisa a se fazer antes de realizar compras ou apostas é verificar se a plataforma é realmente segura. Nunca se deve fazer qualquer transação dentro de um site caso não tenha certeza de sua segurança.

Existem várias formas de descobrir sobre a reputação de uma plataforma. A primeira delas é simples. O usuário apenas deve ir a uma plataforma de busca, como o Google, e pesquisar mais sobre o local em questão. Hoje, é fácil encontrar vestígios de que um site não é seguro, como as reclamações em páginas de avaliações ou poucas informações disponíveis na internet. Caso a único dado sobre o site seja dentro dele mesmo, é preciso desconfiar.

Um site que não possui nenhum tipo de comentário ou avaliação, ou possui poucas e que pareçam muito engessadas, pode ser indícios de uma página fraudulenta. Outra maneira é verificar sobre a plataforma nas redes sociais e ver os comentários das pessoas que já compraram um produto naquela loja.

Uma plataforma segura ainda possui atendimento de qualidade, no qual o usuário pode tirar dúvidas e entender mais sobre o produto e serviço. Além disso, vale verificar os termos de devolução ou de cancelamento e o português aplicado. Caso tenha dúvidas, é melhor se resguardar e não fazer a compra.

Métodos de pagamento seguros

Os métodos de pagamento mais conhecidos no Brasil são cartão de crédito e débito, boleto bancário, Pix e transferência bancária. Nesse contexto, é importante destacar que uma loja dificilmente solicitará que o cliente pague diretamente para uma Pessoa Física, sem ter nenhum registro ou CNPJ cadastrados naquela conta.

O que acontece é que essas lojas podem utilizar laranjas para receber os pagamentos. Estabelecimentos menores podem utilizar esse método, assim com Pix direto, mas o comprador deve prestar atenção. Verifique se o nome da pessoa que está na transferência corresponde ao nome do proprietário do local. Mesmo lojas pequenas devem possuir CNPJ.

O mais seguro, no entanto, é utilizar sempre lojas conhecidas, pequenas ou grandes, que possuam o sistema gateway de pagamento. Trata-se de um software transparente, que funciona como uma ponte entre o cliente e o site. Nele, o usuário pode adicionar seus dados em um ambiente seguro, pois, normalmente, é criado pelo banco ou por corretoras financeiras que só aceitam estabelecimentos com CNPJ.

Vale destacar que o cartão de crédito ainda é a forma mais segura de fazer uma compra, já que, caso haja fraude, o usuário pode contestar a fatura. É importante, porém, ter um seguro contra fraudes, pois muitos não garantem a devolução do dinheiro, mesmo que o usuário comprove ser vítima. O entendimento é que o cliente deve sempre verificar a veracidade da loja. Por isso, pagar um pouco mais todo mês pode garantir uma maior tranquilidade.

Verificar constantemente as transações feitas dentro do cartão de crédito também é importante. Caso identifique uma compra que não foi feita por você, bloqueie imediatamente o cartão e entre em contato com seu banco.