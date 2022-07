TCL apresenta TV com 98 polegadas e painel QLED 120 Hz

Da Redação

Do 33Giga



12/07/2022 | 09:55



A SEMP TCL lançou nove modelos de TV que integrarão o line-up nacional da empresa. São eles X925, TCL C735, C835, P735, P635, RP630 e RS530, da TCL, e RK8600 e R6500, da SEMP – com exclusividade do Google TV ou com sistema Roku TV.

Alguns modelos se destacam pelas tecnologias QLED e QLED Mini LED, que garantem um preto mais profundo, além de maior brilho e contraste na imagem.

O principal destaque entre os lançamentos é a nova TCL C735, com painel QLED de resolução 4K HDR e 98”, a maior TV disponível no mercado brasileiro hoje. Ela foi projetada para oferecer ampla variedade de experiências de entretenimento e desempenho excepcional em jogos com seu painel de 120 Hz de frequência.

Outro destaque é a TCL X925 QLED Mini LED de 75” com certificação IMAX Enhanced e resolução 8K que chega ao Brasil em edição limitada.

Cinco dos nove novos produtos, já têm incorporado o Google TV – que pode ser encontrado nas TVs TCL no Brasil e permite, entre outras coisas, reunir em um só lugar os catálogos de diversos serviços de streaming, além da PlayStore, a maior loja de aplicativos do mundo.

As demais trazem o Roku TV, que conta com mais de 100 mil filmes e séries em mais de 5.000 canais de streaming*, como Netflix, Globoplay, Disney+, Spotify, HBO Max, Pluto TV e Vix, com uma interface simples e intuitiva e integração com Apple Homekit, Alexa e Google Assistant, além da possibilidade de ativar áudio privativo no seu celular.

As TVs da TCL, a partir do modelo P635, contam com o processador AiPQ Engine Gen 2, com inteligência artificial, que proporciona mais cor e contraste quadro a quadro para diferentes conteúdos, inclusive, com a tecnologia upscaling que redimensiona imagens de menor resolução para alcançar a qualidade 4K.

Com base em algoritmos de machine learning, a otimização de conteúdo do processador AiPQ garante uma experiência 8K e 4K HDR incomparável. As TVs 4K da SEMP e da TCL são compatíveis com os padrões High Dynamic Range que o mercado oferece, como HDR10, HDR10+, Dolby Vision e o HLG – padrão HDR usado pela TV aberta.

TV TCL C735 QLED 4K Google TV – Disponível em 98”

Maior tela de TV disponível no Brasil, proporciona experiência imersiva de cinema em casa e é projetada para oferecer desempenho excepcional em jogos, com 120Hz e otimização da tela, com funções como VRR e ALLM. Conta com Dolby Vision IQ e suporte para Dolby Atmos.

Aprimoradas com o algoritmo exclusivo da TCL, a tecnologia MEMC e a conexão HDMI 2.1 garantem que as imagens sejam sempre suaves, mesmo para esportes e cenas de ação em movimento rápido. Sua tecnologia de construção garante baixo reflexo e alta profundidade de cor.

TV TCL X925 QLED Mini LED 8K – Disponível em 75”

Oferece a melhor nitidez de imagem do mercado, além das certificações 8K Association, IMAX Enhanced e DTS. O QLED da TCL proporciona cerca de um bilhão de cores.

Experiência de áudio profissional de 2.1 canais e 60w de saída, sistema de som Onkyo com subwoofer e soundbar integrado e Dolby Atmos, além da combinação de VRR, ALLM, ARC, MEMC 120 Hz e compensação dinâmica que oferece alta taxa de atualização, reduzindo o rastro de cor, o desfoque e a trepidação.

Conta com baixo reflexo na tela, alta profundidade de cor e interação com a TV usando as mãos. Disponível em edição limitada.

TV TCL C835 QLED Mini LED 4K – Disponível em 65” e 75”

Projetada com tecnologia QLED Mini LED, para melhor desempenho de brilho e contraste, com mais detalhes e mais de um bilhão de cores. Para os fãs de jogos, conta com VRR de 144Hz, proporcionando resposta mais rápida, imagens mais nítidas e jogabilidade mais suave. Certificada pelo IMAX Enhanced, com qualidade de imagem aprimorada pelo Dolby Vision IQ. A nova tecnologia HDR 10+ otimiza a imagem para exibição 4K usando mapeamento de tom dinâmico. Sistema de som integrado Onkyo e áudio imersivo Dolby Atmos®. Suporta MEMC e conexão HDMI 2.1, aprimorados com o algoritmo de software proprietário da TCL.

TV TCL P735 4K HDR – Disponível em 65” e 75”

Oferece ampla gama de cores e HDR 10. Inclui processamento MEMC para transição de imagens mais suaves para esportes e cenas de ação, bem como Dolby Vision e Dolby Atmos.

O HDMI 2.1 suporta vídeos em resoluções maiores e taxas de atualização mais rápidas, com melhor velocidade de transmissão e capacidade. Construída com algoritmo proprietário, possui otimização ALLM para oferecer uma jogabilidade mais suave. O full screen design traz borda fina metálica para garantir o maior espaço de tela possível.

TV TCL P635 4K HDR – Disponível em 43”, 50” e 55”

Conta com 4K HDR, Dolby Áudio e HDR 10, além de MEMC 60Hz. Os tamanhos 43” e 55” têm alta profundidade e alcançam 1 bilhão de cores. Tem design minimalista, Chromecast integrado e inteligência artificial. Vem com Google TV e funcionalidades como OK Google, Google Duo e o Google Assistant, que permite comando de dispositivos inteligentes para “casa conectada”.

TV TCL RP630 Roku TV 4K LED – Disponível em 50”

Com UHD 4K, HDR, 60Hz e áudio 20W, é compatível com Apple Homekit, Apple Airplay, Alexa e Google Assistant. Tem quatro conexões HDMI 2.1, uma USB, Wi-Fi Dual Band e busca fácil entre os mais de 5 mil canais de streaming, além da opção de áudio privativo e controle de voz pelo Roku App.

TV TCL RS530 Roku TV – Disponível em 32” e 43”

Com imagem HD (32”) ou Full HD (43”) e áudio de 10W e 16W, respectivamente, é compatível com Apple Homekit, Apple Airplay, Alexa e Google Assistant. Tem três conexões HMDI 2.1, uma USB, Wi-Fi Dual Band e busca fácil entre os mais de 5 mil canais de streaming, além da opção de áudio privativo e controle de voz pelo Roku App.

TV SEMP RK 8600 Roku TV 4K LED – Disponível em 50”

Com UHD 4K, HDR, 60Hz e áudio 20W, é compatível com Apple Homekit, Apple Airplay, Alexa e Google Assistant. Tem quatro conexões HDMI 2.1, uma USB, Wi-Fi Dual Band e busca fácil entre os mais de 5 mil canais de streaming, além da opção de áudio privativo e controle de voz pelo Roku App.

TV SEMP R6500 Roku TV – Disponível em 32” e 43”

Com imagem HD (32”) ou Full HD (43”) e áudio de 10W e 16W, respectivamente, é compatível com Apple Homekit, Apple Airplay, Alexa e Google Assistant. Tem três conexões HMDI 2.1, uma USB, Wi-Fi Dual Band e busca fácil entre os mais de 5 mil canais de streaming, além da opção de áudio privativo e controle de voz pelo Roku App.