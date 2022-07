Ticiane Pinheiro mostra detalhes da festa de três anos de idade da filha Manuella; veja o vídeo!

12/07/2022 | 09:11



Um verdadeiro luxo! Ticiane Pinheiro compartilhou um pouco da festa de três anos de idade da filha Manuella, fruto do casamento com o jornalista César Tralli, com os seus nove milhões de seguidores.

No Feed do seu Instagram, a apresentadora postou um vídeo de poucos minutos e mostrou os detalhes da decoração do aniversário, que aconteceu no último domingo, dia 10, em São Paulo. Animada com o resultado, Tici agradeceu o carinho e apoio de todos para a realização da festa.

Obrigada a cada um de vocês que sonharam comigo e me ajudaram a deixar a festa da Manu de 3 anos, esse Jardim encantado , que me emocionou, me alegrou, encheu meu coração de amor. Ver a alegria da Manu foi demais. Nada disso seria feito sem amor !, começou.

No final, ela agradeceu a responsável pela organização, Andréa Guimarães, queridinha dos famosos:

Meu muito obrigada primeiramente a essa amiga que faz tudo com mestria e consegue se superar a cada festa que ela faz! Deinha, você é um exemplo de dedicação, criatividade e amor em tudo que você faz! Te amo amiga. Obrigada por sempre realizar meus sonhos e os das minhas meninas.