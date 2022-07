Atriz de Como Acabar com o Natal é encontrada morta aos 36 anos de idade

12/07/2022 | 09:11



Busisiwe Lurayi, mais conhecida apenas como Busi, foi encontrada morta em sua casa no dia 10 de julho. A atriz estreou na série Como Acabar com o Natal, da Netflix.

Segundo o comunicado publicado pela agência e escrito pela família da artista sul-africana, ela foi encontrada em sua casa, aos 36 anos de idade, mas a causa da morte ainda é desconhecida.

Estamos profundamente tristes em notificá-los sobre o falecimento de nossa amada Busisiwe Lurayi. Busisiwe faleceu repentinamente e foi declarada morta em sua residência no domingo, dia 10, pela equipe médica. A razão de sua morte ainda é desconhecida enquanto aguardamos os resultados do relatório da autópsia, diz o comunicado revelado no dia 11 de julho nas redes sociais.