Golpes amorosos: busca por termo aumenta 100% na web

Da Redação

Do 33Giga



12/07/2022 | 08:55



*Por Alcindo Neto // Tudo começa com uma solicitação de amizade. Depois, há uma mensagem apaixonada. Surge o início de um relacionamento virtual. Mais adiante, ocorre o pedido de uma ajuda para pagar uma dívida urgente ou até mesmo comprar a passagem para ir encontrar a outra pessoa.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

As principais desculpas envolvem problemas técnicos com o banco. Infelizmente, é assim que começa a maioria dos golpes amorosos e financeiros na internet.

Só nos Estados Unidos, esta modalidade de crime provocou perdas de mais de US$ 133,4 milhões (aproximadamente R$ 759 milhões, em conversão direta) entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2021. A informação é do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI).

Em uma pesquisa realizada no Google Trends, houve um aumento de 100% nas pesquisas por golpes amorosos desde 2016. De acordo com a plataforma, ficou claro que as buscas por casos de crimes na internet aumentaram a partir do mês de julho daquele ano, sofrendo por variações em patamares elevados.

A título de ilustração, as buscas por golpes amorosos começaram a subir no mês em que casos como o do estelionatário Carlos Roberto Pereira Junior, 27 anos, eram noticiados na mídia. De acordo com as autoridades, o homem roubou cerca de R$ 160 mil de no mínimo 04 vítimas em Campo Grande (MS).

Golpista do Tinder brasileiro

Sem dúvida, um dos casos mais famosos de golpes amorosos é o de Rafael Correa de Paula, o golpista do Tinder brasileiro. O homem utilizava fotos em destinos luxuosos, como Grécia e Dubai, e, aos 33 anos, agia de maneira parecida com o israelense Simon Hayut, mais conhecido como o golpista do Tinder.

O estrangeiro dizia ser membro de uma rica família do ramo de diamantes, enquanto o brasileiro afirmava ser herdeiro de fazendas no estado de Minas Gerais. Além disso, ele postava fotos e vídeos em eventos da elite e em hotéis caros.

Assim, Rafael convidava suas namoradas virtuais para viagens internacionais. Na maioria das vezes, o criminoso pedia a senha do cartão de crédito para comprar passagens aéreas, alegando que possuía milhas acumuladas. No final, as vítimas não apenas ficavam sem as passagens, como também viam suas contas bancárias serem esvaziadas.

Como se proteger de golpes financeiros na web?

Quem usa sites ou apps para conhecer novas pessoas precisa tomar muito cuidado. Como já dito, milhares de criminosos utilizam as plataformas de relacionamento para aplicar uma série de golpes.

Para se prevenir de golpes amorosos, o ideal é sempre verificar se a pessoa possui contas em outras redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin. É necessário stalkear os perfis para garantir que se trata de alguém real.

Além disso, pedir videochamadas ou ligações, por meio do WhatsApp, FaceTime, Zoom ou Skype, também é uma boa maneira de evitar golpes virtuais. Se a pessoa do outro lado negar as solicitações, provavelmente pode se tratar de uma armadilha.

Todo e qualquer detalhe faz a diferença quando as autoridades estão trabalhando em uma investigação conjugal ou em casos de crimes na internet. Portanto, é preciso estar de olhos abertos para não ser levado pela maré e não cair em golpes amorosos.

—

*Alcindo Neto é jornalista.