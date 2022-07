São Caetano lidera ranking de cidades sustentáveis

Renan Soares

Especial para o Diário



12/07/2022 | 08:37



São Caetano lidera o ranking de cidades sustentáveis do Brasil, segundo pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis.

O ranking, que classifica os 5.570 municípios brasileiros, avalia o desempenho de cada cidade junto aos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas), como por exemplo, saneamento, energia limpa e educação.

O estudo usa dados atualizados disponíveis em âmbito nacional (entre 2010 e 2020) e avalia 100 indicadores com base em fontes públicas. Depois da análise de cada ODS é feita a média geral. Quanto mais próximo do indicador vermelho, a situação é considerada complicada. Os municípios que atingem a cor verde são classificados com bom índice.

Os dados foram divulgados durante o 1º Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, programação que integrou a Virada ODS, realizada neste final de semana, no Pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo.

O evento reuniu prefeitos, acadêmicos, e jornalistas para debater a implementação de ações para o cumprimento da Agenda 2030 da ONU. Esta é uma das maiores conferência sobre os ODSs do mundo.

OUTROS DESTAQUES

Na região, outros dois municípios ficaram entre os 10% mais bem colocados. Santo André na 296° posição com 57,7 pontos.

Na sequência, São Bernardo, na 426º, com pontuação em 56,6. Elas se juntam a Mauá, 690° no ranking, com 54,9, nas cidades com três indicadores atingidos.

“Ter cidades do Grande ABC em destaque no ranking das cidades sustentáveis do País mostra o protagonismo da região. A Agência de Desenvolvimento trabalha o tema como prioridade, e em agosto, irá promover um encontro entre o poder público e privado para traçar um plano de atuação e metas regionais em relação às práticas de ODSs”, diz Aroaldo Oliveira da Silva, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

Ribeirão Pires ficou 794º, com 54,2. Diadema ficou em 1453° com 50,9 pontos.

Por fim, Rio Grande da Serra foi a pior colocada do Grande ABC, na posição 1.838° do ranking e 49,5 de pontuação, com nenhum índice atingido.