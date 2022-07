Rodrigo Garcia acompanha investimentos em Sto.André

Joyce Cunha



12/07/2022 | 08:27



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), cumpriu ontem agenda de vistorias em Santo André e reforçou a destinação de investimentos para o município, anunciados em junho deste ano. Ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), o governador conversou com moradores da Chácara Baronesa, que serão contemplados com a construção de 1.000 moradias, por meio de convênio de R$ 160 milhões com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), e visitou o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) da cidade, que passa a contar nesta semana com atendimento para oncologia.

O assentamento do bairro Chácara Baronesa, na divisa com São Bernardo, ocorreu de forma irregular em região que, desde 1987, é protegida por legislação ambiental, dentro de parque estadual. Como contrapartida aos investimentos do Estado, a Prefeitura destinou duas áreas para a construção das unidades habitacionais, no Jardim Irene e no Jardim Alzira Franco.

“É impossível se pensar em regularização em uma área de proteção do Estado. Portanto, a solução foi encontrar um novo local onde as moradias pudessem ser construídas e as famílias transferidas para lá. Anunciamos isso no mês passado e o convênio já foi assinado. Agora a Prefeitura de Santo André tem os instrumentos necessários para avançar no chamamento (dos moradores), na licitação e na construção de mais de 1.000 apartamentos”, declarou Garcia.

O prefeito Paulo Serra tranquilizou os moradores e garantiu o avanço do projeto. “A gente vem anunciar, de maneira definitiva, que encontramos a saída para resolver essa questão habitacional, depois de 30 anos, praticamente. Essa é, também, uma questão ambiental. O convênio já foi publicado, já temos as áreas (para construção) que são municipais. Agora a gente vai construir essas moradias, vai fazer o cadastro (dos moradores). Ninguém vai ficar para trás.”

João André Damas, 81 anos, mora há 22 anos em uma das vielas do bairro. O morador se lembra das dificuldades enfrentadas na vizinhança. “Essas árvores aí, quando dá um vento, a gente fica pensando. Já caiu vários galhos no meu barraco e quebrou tudo”, recorda. A confirmação das moradias populares foi celebrada por João André. “Vamos poder sair daqui e ir para um lugar mais seguro. A gente está orando a Deus para que isso dê certo.”

Na mesma viela, o governador e o prefeito Paulo Serra conversaram com Alice Correa de Souza, moradora do Chácara Baronesa há 28 anos. No encontro, a moradora resgatou e mostrou capa do Diário, edição de 28 de janeiro de 2012, que destacava a queda de eucalipto de 20 metros que destruiu a casa onde morava com a irmã, Maria Aparecida.

A visita aos moradores do Chácara Baronesa foi acompanhada por autoridades locais. O pré-candidato a deputado federal, Fernando Marangoni (União Brasil), que foi secretário de Habitação de Santo André entre 2017 e 2018, participou do início das negociações com o governo estadual. “Iniciamos naquela época as tratativas para dar a solução a essas famílias. O governador Rodrigo Garcia era o secretário de Habitação do Estado. De uma forma positiva, como sinalizou o governador, este será um caminho sem volta para a construção das moradias, pois já há convênio assinado, área determinada e recursos reservados”, argumentou Marangoni, que também foi secretário-executivo de Habitação do Estado.

AME inicia atendimento oncológico

Logo após a agenda no Chácara Baronesa, o governador seguiu ao AME (Ambulatório Médico de Especialidade) Santo André, onde vistoriou as alas de atendimento, em especial o antigo auditório que será reformado e estruturado para o atendimento 100% oncológico.

“Aqui teremos capacidade de realizar mais de 400 quimioterapias todos os meses para atender a população da região. A gente sabe que o câncer é uma doença difícil, mas quando é enfrentada mais próxima da família, com atendimento mais humanizado, é uma forma de ajudar o paciente a passar por esse momento de dificuldade. O AME oncológico é uma realidade aqui em Santo André para toda a região”, afirmou o governador.

A chegada da nova especialidade ao ambulatório da cidade integra o programa AME Oncologia. A partir dessa semana, terão início os atendimentos a pacientes com câncer de pele e de intestino. O programa AME Oncologia, que realiza exames, consultas, cirurgias, também vai permitir que a unidade de Santo André receba, a partir de agosto, 720 novos pacientes para sessões de quimioterapia por ano, ampliando a assistência oncológica da região. Serão realizadas 4,6 mil sessões de quimioterapia anualmente.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, a iniciativa vai reduzir o deslocamento dos pacientes para outras cidades para a realização dos atendimentos.

“O atendimento já começou, mesmo com um volume menor com as adaptações que realizamos. Essa é uma demonstração clara de que o Governo de São Paulo não se acomoda diante de projetos que dão sucesso. O AME é um equipamento público muito bem avaliado, mas não é por isso que o Estado deixa de avaliar se dá para melhorar o que já é bom”, finalizou o governador.

O AME Santo André também atende as especialidades de anestesiologista, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, mastologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, proctologia, reumatologia, urologia, nutrição e fisioterapia.