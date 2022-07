A vez de o turismo prestar contas. Será?

Rodermil Pizzo



11/07/2022 | 23:59



Há alguns anos tenho feito menção, denúncias e solicitações sobre a necessidade e atenção dos órgãos responsáveis para que o setor do turismo tivesse sua caixa-preta aberta. Todavia, desde xerifes do consumidor ao Ministério Público, não houve manifestação e interesse no tema.

Esmiuçar o setor e suas rotinas comerciais, permissivas de evasão e elisão, não parece ser uma cumbuca a se colocar a mão.

Nesta semana, por ato praticamente divino e pelo excesso de pressão dos clientes e consumidores, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, optou por colocar o bode na sala, como diz o ditado popular, iniciando uma investigação sobre as maiores operadoras brasileiras em atividade: CVC, 123Milhas, Maxmilhas e Decolar, com sua coligada Viajanet.

Ainda que o motivo de tal ato seja unicamente pelos excessos de reclamações dos consumidores e o baixo índice de resoluções dos problemas, a maioria oriunda do período pandêmico, pelo menos uma luz no fim do túnel se acendeu e novos olhares sobre as empresas e seus modos "curiosos" de operação, venda, reservas, multas, emissão de notas fiscais entre outras muitas irregularidades poderão vir à tona.

O lamentável é saber que existem brechas nas leis que permitem às operadoras seguir em um caminho escuro e atalhos não convencionais, sem infração de regras. Utilizando-se do mesmo expediente, as agências de viagens aprenderam estes atalhos e o utilizam igualmente.

A semana passada, um caminhão lotado de humanos, armazenados como gado em uma carroceria de frigorífico, atravessou as fronteiras dos Estados Unidos com México. Após a travessia, o caminhão foi abandonado pelo motorista no deserto, com as portas trancadas e os imigrantes a bordo acabaram na sua maioria morrendo literalmente cozidos e solitários.

Esta metáfora refere-se aos líderes do turismo, que utilizam o modo irregular de travessia comercial e fiscal, comportando-se como coiotes para as agências de viagens e freelancers, e que, se algum dia, ao serem confrontados pelos órgãos de fiscalização, não façam como o motorista daquele caminhão, deixando-os no deserto à própria sorte.

Muita atenção aos que confiam na impunidade estrutural e enraizada do setor, pois um dia poderão ser imigrantes ao sol do deserto escaldante. A água de refrigério chegará para quem possa comprar, e água no deserto custa caro.

A não emissão de notas fiscais, sonegação e elisão fiscal são conhecidas por todos, sem exceção, e igualmente ignoradas por todos.

Atenção Ministério da Justiça e Secretaria Nacional do Consumidor, que tal aproveitar esta incursão nas operadoras e fazer um city tour em todos os departamentos?

Rodermil Pizzo é doutorando em comunicação, mestre em hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.