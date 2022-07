Ricardo Goulart não treina e fica mais perto de adeus no Santos

11/07/2022 | 21:07



O meia-atacante Ricardo Goulart não participou da reapresentação do elenco do Santos, nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O atleta ficou de fora do jogo com o Atlético-GO no domingo por causa de um desconforto muscular e estaria em negociação para rescindir seu contrato, com validade até o final de 2023.

Contratado em janeiro, Ricardo Goulart chegou como grande contratação do ano, recebeu a camisa 10, mas nunca se firmou como titular. Situação do jogador ficou pior diante da torcida na semana passada quando perdeu pênalti decisivo diante do Deportivo Táchira no duelo de volta da Copa Sul-Americana, competição na qual o time santista acabou eliminado.

Ainda sem treinador fixo, após a demissão de Fabián Bustos, o time do Santos volta a treinar, nesta terça-feira pela manhã, quando o interino Marcelo Fernandes vai definir a formação que vai encarar o Corinthians no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, na Vila Belmiro.

O Santos tem uma missão quase impossível, pois terá de reverter a desvantagem de 4 a 0 sofrida no primeiro duelo na Neo Química Arena, para alcançar as quartas de final.