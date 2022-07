Luísa Sonza anuncia lançamento de 'Cachorrinhas', sua nova música

11/07/2022 | 17:38



A cantora Luísa Sonza anunciou o lançamento de sua nova música na tarde desta segunda-feira, 11. Cachorrinhas chega às plataformas de streaming no dia 18 de julho, mesma data em que a cantora completa 24 anos.

Esta será a primeira canção lançada após a artista assinar contrato com a nova gravadora, Sony Music. Para anunciar a novidade, Luísa divulgou a capa do single, sem entrar em detalhes se será parte de um novo disco.

Os últimos lançamentos da cantora foram as parcerias com Baco Exu do Blues, em Hotel Caro, e com Ludmilla, na 4ª edição do Lud Session.