Guia Michelin Dubai 2022 – Conheça os restaurantes premiados

Redação

Do Rota de Férias



11/07/2022 | 16:55



O Guia Michelin Dubai 2022 é a primeira edição da famosa premiação nos Emirados Árabes Unidos. No total, dois restaurantes foram reconhecidos com duas estrelas, nove com uma estrela e 14 na categoria Bib Gourmand.

Guia Michelin Dubai 2022

A oferta culinária de Dubai consiste na tradicional cozinha emirati e nas mais de 200 outras nacionalidades que vivem na cidade. Com o turismo gastronômico em ascensão, o lançamento do Guia Michelin Dubai 2022 posiciona a cidade como o destino para amantes da gastronomia que buscam experiências culinárias autênticas.

Restaurantes de Dubai com duas estrelas Michelin

O Il Ristorante – Niko Romito recebeu duas estrelas por sua culinária italiana moderna e pelos ingredientes de alta qualidade trazidos da Itália, com destaques para os pratos com peixes e massas. Já o STAY by Yannick Alléno, impressionou os inspetores com sua abordagem “menos é mais”, que resulta em pratos sofisticados.

Il Ristorante – Niko Romito

STAY by Yannick Alléno

Restaurantes de Dubai com uma estrela Michelin

Representando a excelência, o talento e a criatividade da cena gastronômica de Dubai, nove restaurantes de diferentes cozinhas – de portuguesa a indiana, japonesa e chinesa – receberam uma estrela Michelin.

Um deles foi o 11 Woodfire, do chef Akmal Anuar, de origem malaia, que oferece uma variedade global de vegetais, frutos do mar e carnes grelhadas em carvalho, nogueira ou feno.

Outro restaurante premiado com uma estrela foi o Al Muntaha, liderado por Saverio Sbaragli, que oferece uma cozinha francesa sofisticada e refinada com influências mediterrâneas e está localizado no topo do icônico Burj al Arab.

Veja a lista completa:

11 Woodfire

Al Muntaha

Armani/Ristorante

Hakkasan Dubai

Hoseki

Ossiano

Tasca by Jose Avillez

Torno Subito

Trésind Studio

Guia Michelin Dubai: Bib Gourmand

O Guia Michelin Dubai 2022 também destacou 14 restaurantes Bib Gourmand, que oferecem uma experiência gourmet com boa relação custo-benefício por um preço médio de AED 250 (média de R$ 350) para uma refeição de três pratos.

Entre eles, o Fi’Lia, comandado pela chef Sara Aqel, de 25 anos, e dirigido por uma equipe de cozinha quase exclusivamente feminina, celebra o conhecimento culinário transmitido por gerações de mulheres com um menu de pizzas artesanais a toques contemporâneos em pratos tradicionais italianos.

Veja os empreendimentos premiados:

Al Khayma Heritage Restaurant

Bait Maryam

Brasserie Boulud

Fi’lia Dubai

Folly

Goldfish Sushi & Yakitori

Ibn AlBahr

Indya by Vineet

Kinoya

Ninive

Orfali Bros Bistro

Reif Japanese Kushiyaki

Shabestan

Teible

Estrela verde Michelin

Um restaurante de Dubai foi reconhecido por seus esforços e compromisso com a sustentabilidade. Trata-se do Lowe, o primeiro e único empreendimento do destino receber uma estrela verde Michelin.

Como parte de seus esforços para zero desperdício de alimentos, os jantares “Waste NOT” (sem desperdícios) do restaurante oferecem oito a dez pratos de possíveis resíduos, economizados nos meses anteriores.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece os restaurantes premiados pelo Guia Michelin Dubai 2022, é hora de planejar um roteiro por Miami, Orlando e Tampa. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.