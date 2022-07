Aniversário da wemobi: empresa comemora com até 50% de desconto em todas rotas

Da Redação, com assessoria

11/07/2022



Para comemorar o aniversário da wemobi, startup de viagens rodoviárias com experiência 100% digital, a empresa decidiu oferecer ofertas especiais. Entre hoje e amanhã, dias 11 e 12 de julho, é possível aproveitar até 50% de desconto na compra de passagens para viajar ainda no mês de julho ou para férias a serem realizadas em agosto.

Se a opção for viajar entre 19 e 31 de julho, a utilização do cupom NIVER30 garante 30% de desconto. Quem preferir economizar ainda mais e se programar para viajar no mês que vem, pode escolher datas de 1º a 31 de agosto utilizando o cupom NIVER50, que concede uma tarifa 50% mais barata.

Para garantir as condições especiais, basta acessar o site da wemobi, adicionar um dos cupons ao final do fluxo de compra e pronto! O desconto será aplicado. A promoção é válida em todas as rotas disponíveis (ida e volta) e não há limite de compras por CPF.

Como a wemobi funciona

Lançada em julho de 2020, a wemobi é uma plataforma de viagens rodoviárias com um modelo de negócios prático e acessível. Não possui guichês físicos, oferecendo uma experiência de compra via site e aplicativo. Todo seu atendimento também é digital, inclusive no momento do check-in, com o uso de QR Code para leitura dos bilhetes de embarque.

Os preços das passagens são competitivos e, de acordo com a rota, são oferecidos diferentes tipos de categorias: Pop, Comfort, Comfort Plus, Premium e Dream. A plataforma aceita pagamento via cartões de crédito, com parcelamento em até 6x sem juros, Pix ou transferência bancária.

A startup segue as regulamentações da ANTT e está autorizada a circular em todas as cidades em que possui operação. As viagens são garantidas, independentemente do número de passageiros. A wemobi também segue garantindo ônibus sanitizados e preparados com todos os protocolos de segurança contra a covid-19, para que os usuários possam realizar suas rotas com tranquilidade.