Balança comercial tem superávit de US$ 2,511 bilhões até 2ª semana de julho

11/07/2022 | 15:51



A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,511 bilhões nas duas primeiras semanas de julho de 2022. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 11, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 9,788 bilhões e importações de US$ 7,276 bilhões.

No ano, o saldo é positivo em US$ 36,818 bilhões. A média diária das exportações registrou nas duas primeiras semanas de julho aumento de 40,7%, com alta de 57,8% em agropecuária, crescimento de 42,7% em Indústria da transformação e de 26,9% em produtos da indústria extrativa.

Já as importações subiram 47,2%, com alta de 15,7% em agropecuária, crescimento de 22,0% em indústria extrativa e de 50,3% em produtos da indústria da transformação, sempre na comparação pela média diária.