Como a TwitchCon impulsiona o crescimento do entretenimento no streaming

11/07/2022 | 15:55



Twitch é um popular serviço de transmissão de jogos. Tanto é que seu crescimento permitiu a criação da TwitchCon, uma convenção interativa focada na cultura de games e entretenimento. A edição deste ano está com as expectativas elevadas, uma vez que coincide com o regresso ao mundo real após dois anos de eventos realizados online. Como em qualquer outra grande feira, em particular as de gaming, o ambiente e a diversão são as principais atrações cobiçadas por jogadores e fãs reunidos ali.

Como tudo começou?

A primeira TwitchCon aconteceu no Moscone Center, em São Francisco (EUA), em 25 de setembro de 2015. À época, a Twitch contava com mais de 100 milhões de espectadores por mês. Durante a feira, foram reunidos mais de 20 mil participantes, além de 1,9 milhão de visualizações únicas online – o que fez com que fosse considerada uma estreia de sucesso para um primeiro evento.

Após este encontro inicial, a TwitchCon mudou-se para a casa de uma das mais famosas convenções da cultura pop, instalando-se no Centro de Convenções de San Diego, em 2016. Depois, mudou-se para Long Beach em 2017 e em 2018 para San José. Em 2019, o evento principal regressou a San Diego e assim se mantém como o local principal.

A edição deste ano

A TwitchCon 2022 será realizada presencialmente e em transmissão online. Esta edição contará com duas convenções: uma nos Estados Unidos e outra na Europa, em Amsterdã, na Holanda. O evento em San Diego ocorre entre 7 e 9 de outubro. Já o encontro europeu está agendado para os dias 16 e 17 de julho.

A convenção de San Diego será maior, pois reúne mais jogadores e conta com três dias preenchidos de atividades. Quanto à versão da TwitchCon Europa, já existe uma agenda disponível com os principais nomes de streamers e gamers. Entre eles, destacam-se Svennoss, highkeyhateme, PaoFelix e cayna. Todos contam com um tipo de streaming diferente, que vai muito além de games, milhares de seguidores e transmissões frequentes bem conhecidas pelo público.

Os interessados em visitar o evento presencial ou online podem contar com dias de muito entretenimento e diversão, no qual a Twitch apresentará novas funcionalidades na plataforma. É também a oportunidade dos desenvolvedores de jogos mostrarem seus novos lançamentos. Mas o diferencial está na possibilidade de unir a comunidade Twitch, de forma aos fãs conhecerem seus streamers favoritos pessoalmente. Há também concertos, estandes, anúncios de produtos, aulas, torneios de videogame e muitas outras atividades.

Como o streaming tem se reinventado

A TwitchCon está entre os eventos que são referências para os gamers, com o diferencial de ser o principal nome quando o assunto é streaming. As transmissões ao vivo têm feito parte da evolução dos jogos, sendo que hoje é possível encontrar diferentes usuários que combinam com o gosto de cada um.

Por exemplo, é possível encontrar streaming em Mr. bet de vários jogos e temáticas diferentes, aproveitando as funcionalidades e vantagens da transmissão em tempo real, tal como acontece nos games. Essa interatividade impulsiona a diversão dos jogadores e espectadores, que procuram a melhor experiência de entretenimento e em tempo real.

Outro ponto importante é o nível de competição encontrado nas várias transmissões de streaming, permitindo apreciar um forte conjunto de competições em todos níveis e seguir estes streamers mais populares e talentosos fora das batalhas.

É também na oferta das plataformas atuais além da Twitch, como YouTube, Facebook, Instagram, Owncast, Mobcrush e muitas outras, que o streaming tem permitido impulsionar a cultura e conteúdo de entretenimento nas redes sociais. O conceito de criador de conteúdo é visto como um trabalho cada vez mais relevante nos dias de hoje, sendo que o sucesso pode estar ao alcance de qualquer um.

Conclusões

O streaming veio para revolucionar a forma de jogar, assistir a conteúdo e até mesmo de aprender por meio de uma transmissão real e interativa. Esta interatividade permite facilmente encontrar interesses favoritos de diferentes perfis de pessoas e criar uma maior proximidade com os criadores. As várias vantagens em torno do streaming veio desenvolver uma comunidade completa com os mesmos interesses. O evento da TwitchCon reforça de forma real a popularidade da mídia, como a principal direção do entretenimento no futuro.