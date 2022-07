Dicas para realizar o descarte correto de eletroeletrônicos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/07/2022 | 15:55



É comum que as pessoas não saibam realizar o descarte correto de eletroeletrônicos e acabem depositando-os no lixo reciclável ou até mesmo no orgânico, o que pode prejudicar o meio ambiente, a saúde humana e representa um grande desperdício de materiais. Quando descartados do jeito certo, podem ser desmontados, separados por material, reciclados e utilizados como matéria-prima na fabricação de novos produtos.

De acordo com a Universidade das Nações Unidas, estima-se que, só no Brasil, sejam gerados mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, e menos de 3% desse total é reciclado. Por isso, a Green Eletron, gestora sem fins lucrativos para logística reversa, promove o movimento Eletrônico Não É Lixo, para a conscientização da população sobre o assunto.

Para amplificar essa ação, a Motorola selecionou alguns passos e dicas simples de como realizar o descarte correto de eletrônicos que não serão mais utilizados:

Remova chips e cartões de memória do aparelho e, se necessário, desabilite o smartphone na sua operadora.

Remova e apague todos os dados pessoais guardados no produto.

Desligue o aparelho antes de descartá-lo.

Procure um ponto de coleta mais próximo de sua casa por meio deste site ou quaisquer lojas físicas e assistências técnicas da Motorola.

Para descarte por empresas, entre em contato por meio do e-mail reciclar@lenovo.com.

É válido destacar que a Motorola realiza programas de coleta e descarte há mais de 20 anos em todo o Brasil e é uma das cem empresas-membro da Green Eletron. A entidade, por sua vez, garante coleta, transporte, desmontagem e reciclagem dos produtos descartados pelos consumidores, transformando seus materiais em novas matérias-primas para a indústria, além de reportar às autoridades o cumprimento das metas assumidas.