Luísa Sonza divulga capa do próximo single, Cachorrinhas, e manda recado sobre festa de aniversário

Emplacando hit atrás de hit, Luísa Sonza está pronta para começar a nova fase. Nesta segunda-feira, dia 11, a cantora divulgou a capa do próximo single, que será lançado no dia de seu aniversário, dia 18. Intitulada Cachorrinhas, a cada 100 pré-saves da música, a Pet Love irá doar um quilo de ração para uma associação parceira do Instituto Luisa Mell.

E por falar em aniversário, a cantora usou o Twitter para deixar um recado bem claro para aquelas pessoas que não foram convidadas para a sua festa: penetras não passarão!

Gente, sobre a minha festa de aniversário. Vai ser uma festa super privada, se eu não convidei, não vá, por favor. Todo penetra vai ser tirado da festa. E convidado não convida, vocês já tão carecas de saber, escreveu.

Eita!