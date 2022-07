Ozzy Osbourne revela que antigo uso de drogas o atrapalhou em uma cirurgia

11/07/2022 | 15:10



Ozzy Osbourne anda com a saúde um pouco debilitada nesses últimos anos e em entrevista para o Sirius XMi que posteriormente foram publicadas pelo Daily Mirror, o cantor de 73 anos de idade lembrou como seu vício em drogas amenizou o efeito da anestesia aplicada em seu corpo para a realização de uma cirurgia há alguns anos.

- Eu passei por uma cirurgia quando ainda fazia todas essas merdas. O cara da anestesia [anestesista] estava falando: há quanto tempo você trabalha com música?. Aí disse que há muitos anos e continuei falando. Aí ele perguntou, por que você ainda não dormiu?. Precisei de quatro doses das habituais duas seringas cheias que colocam para alguém dormir. O que me mantém longe [das drogas] hoje é que eu caí na real. Uma das principais razões de ter me voltado para a minha família é porque não fico mais completamente fora de mim.

Lembrando que Ozzy anda vivenciando uma série de problemas de saúde desde 2003 quando ele sofreu um acidente de bicicleta quase fatal. Em janeiro de 2020, tornou-se público que ele foi diagnosticado com Parkinson, depois ele teve Covid-19 e chegou até a operar da coluna.