Jojo Todynho relembra momento engraçado com Neymar Jr. em Paris: Me emprestou o wi-fi dele

11/07/2022 | 14:11



Gente como a gente, Jojo Todynho já roubou o wi-fi do amiguinho! No último domingo, dia 10, a cantora contou que estava em Paris, na França, como convidada do estilista Jean Paul Gaultier, para conhecer a nova coleção. No entanto, quando os desfiles da Semana da Moda de Alta-Costura estavam prestes a começar, Jojo ficou sem internet e, sem pensar duas vezes, chamou Neymar Jr., que estava do outro lado da passarela, para pedir um favorzinho.

- O Neymar foi uma pessoa excepcional. Me emprestou o wi-fi dele, porque minha internet acabou lá no desfile. Eu, desesperada, falei: Neymar, roteia sua internet pra mim. E a gente ria.

A artista ainda comentou sobre a representatividade do evento. Pela primeira vez uma pessoa negra assinou a coleção de marca francesa, Olivier Rousteing, estilista da Balmain.

- Foi de uma representatividade, foi um momento assim único. E ele ter valorizado tanto de ter colocado muitos modelos negros. Então, mostrou a força que a gente tem, que a gente pode estar em todos os ambientes, em todos os lugares.