Leandro Hassum lamenta morte de ente querido na família: Ela sempre nos ajudou

11/07/2022 | 14:10



Leandro Hassum abriu o coração nas redes sociais e contou que está passando por momentos difíceis. No último domingo, dia 10, o humorista lamentou a morte de Eron, avó de sua esposa, Karina Hassum, e revelou que foi ela quem lhe ajudou financeiramente quando ele não tinha dinheiro para arcar com as despesas.

Hoje o céu ganhou mais uma estrelinha. Vovó Eron. Ela era avó da Karina, mas virou mais que uma avó para mim. Quando casamos eu e Karina éramos jovens e logo veio esse pacotinho que está no colo da bisavó, a Pietra, e as coisas não eram fáceis, começou.

Mas ela sempre nos ajudou em tudo. Tudo mesmo. Me lembro que quando a conheci, o seu João [avô de Karina] tinha acabado de partir. Eu estava em Campos dos Goytacazes fazendo uma peça infantil e ela morava lá. Eu ainda não tinha sido apresentado. Peguei com a Karina o endereço, sai do hotel que eu estava e fui andando. Não tinha dinheiro nem pro táxi. Tempos difíceis. Já cheguei dizendo: Estou vindo conhecer minha nova avó, eu namoro sua neta. Ela abriu um sorriso lindo, me recebeu com muito carinho e um café bem fraquinho como ela gostava, relembrou.

Nesses 24 anos que convivi, não tanto quanto gostaria, sempre foi assim. Me via e abria um sorriso que me abraçava. É assim, vó Eron, que você vai ser recebida nesse novo plano - com um sorriso enorme de Seu João. Te amo, vó emprestada e muito amada. Seu neto, Leandro, finalizou.