Cassinos imperdíveis na América do Sul

11/07/2022 | 13:55



Se você é um fã de experiências em cassinos, este artigo é perfeito para você. Selecionamos algumas das melhores opções de centros de entretenimento da América do Sul.

Grandes centros de apostas, como Las Vegas, Macau ou Londres são destinos muito almejados por turistas, sejam eles apostadores ou não. Tudo isso porque as experiências proporcionadas por estes hotspots costumam ser memoráveis. No Brasil, as casas de apostas e cassinos físicos ainda anseiam pela aprovação da legislação quanto ao seu Marco Regulatório. E é por isso que os cassinos mais populares do Brasil estão online e são regulados por legislações estrangeiras.

Isso não impede que brasileiros possam usufruir de uma experiência ao vivo bem pertinho de casa. Embora as plataformas online também contem com jogos emocionantes ao vivo, é possível se surpreender com o que os cassinos da América do Sul têm a oferecer. Confira aqui algumas opções com uma bela localização, jogos interessantes, atendimento agradável e muito mais elementos que compõem uma ótima experiência de jogo!

Los Hermanos Argentinos

Se você procura um pacote completo de entretenimento, não deixe de visitar a Argentina. Na província de Santa Fé é possível encontrar o City Center Rosario. Além de possuir o maior cassino do país, a área também tem uma coleção de restaurantes, spas, centro de convenções e uma arena repleta de opções de entretenimento. São mais de 3 mil máquinas caça-níqueis no salão de jogos, 50 mesas de jogos, sala de pôquer e seção VIP.

Mas o cassino Argentino mais perto dos brasileiros está localizado próximo às Cataratas do Iguaçu. Em funcionamento desde 1994, o Casino Iguazu possui 34 mesas que hospedam os melhores jogos e campeonatos, como o Texas Hold’em. O Iguazu Masters Invitational também acontece por lá todos os anos.

Enquanto isso, na capital Buenos Aires, o Casino Trilenium possui mais de 1.800 máquinas e mesas diferentes. Seus luxuosos andares reúnem uma área de 22 mil metros quadrados com jogos, ambiente belíssimo e torneios atraentes neste que é conhecido como um dos maiores cassinos da América do Sul.

Por outros cantos do continente

Os cassinos sul-americanos merecem cada vez mais reconhecimento e apreciação. Além disso, são uma excelente oportunidade de gastar menos para desfrutar de excelentes noites de luxo, especialmente em tempos onde o real está valorizado frente às outras moedas dos países vizinhos.

Na Venezuela, o Crowne Plaza Maruma Hotel & Casino compõe uma parte importante da história do país e se destaca em relação a qualquer outro cassino contemporâneo ao redor do mundo. O passado conturbado da Venezuela em relação aos jogos de azar não é mais motivo de preocupação e hoje o governo mantém um controle rigoroso sobre o mercado.

O elegante e super exclusivo Casino Ocean Sun, no Panamá, é mais uma opção. Localizado ao lado da antiga Trump Tower, o resort é uma das propriedades mais icônicas do país. O prédio de 70 andares tem vista para a belíssima Baía do Panamá, e o cassino oferece cerca de 600 máquinas caça-níqueis, 37 jogos de mesa, apostas esportivas e bar de esportes nas dependências de suas instalações requintadas.