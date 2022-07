5 passos para quem quer fazer streaming pela primeira vez

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/07/2022 | 13:55



A indústria de streaming tem crescido vertiginosamente a cada ano. A previsão é que o setor arrecade mais de US$ 223 bilhões até 2028, segundo dados da pesquisa Global Video Streaming Market Report. Isso o tornará em um dos maiores negócios no ramo do entretenimento. Ciente do interesse de muitas pessoas em ingressarem na área, a HyperX preparou cinco dicas essenciais para quem quer começar a transmitir seus jogos favoritos.

1. Escolher a plataforma de streaming e os equipamentos certos

Definir em qual plataforma fazer streaming é uma decisão estratégica, uma vez que vai impactar em praticamente todos os próximos passos porque cada uma tem suas particularidades de configurações, recursos e até mesmo perfis de audiência. Atualmente, as duas mais utilizadas para transmissões relacionadas a jogos são YouTube Gaming e Twitch, sendo que essa última hospeda cerca de 91% do conteúdo online e ao vivo do mercado. Outra preocupação inicial diz respeito aos equipamentos. Vale a pena optar por produtos de qualidade profissional.

2. Baixar o OBS e testar a velocidade da conexão com a internet

Antes de iniciar uma transmissão ao vivo, o usuário que quiser fazer streaming de suas gameplays ou de outros conteúdos relacionados a jogos, precisará baixar o OBS Studios. Com esse software gratuito, será possível capturar vídeos, imagens e textos de diversas fontes, como de um navegador de internet, da webcam ou outras telas, e acessar diversos recursos que ajudarão muito nas transmissões.

Por ser um programa em código aberto, baixá-lo é simples. Basta acessar o site do aplicativo e escolher a versão para o sistema operacional do seu computador, que pode ser Windows, Mac ou Linux. Após a instalação, o próximo passo é fazer um teste de velocidade da internet para medir sua qualidade. Por meio da plataforma do 33Giga, é possível verificar como estão as taxas de upload do plano contratado. Apesar de cada serviço recomendar um valor mínimo diferente, com 5 Mbps o usuário já deve ter uma experiência satisfatória.

3. Configurar o OBS Studios

Preparar o OBS para ser usado é simples. O usuário só precisa acessar as “Configurações” no painel inferior direito do software, clicar na guia “Transmissão” e depois em “Tipo de Transmissão”. Em seguida, basta definir o serviço de streaming (Twitch ou YouTube, por exemplo) e escolher o servidor a ser usado, seja o padrão, seja o mais próximo da sua localização atual.

Para o YouTube, é preciso informar ao OBS onde será feita a transmissão – o que significa obter a chave de transmissão da própria plataforma. Caso o usuário já tenha criado uma conta, a maneira mais rápida de fazer isso é clicando no ícone do canto superior direito da tela, que se parece com uma câmera com um sinal de “mais”, e escolher o item “Transmissão ao Vivo”. Na nova tela, basta selecionar a opção “Fazer transmissão” e escolher os detalhes da stream, como nome, tipo, público-alvo e hora em que entrará no ar. Como dica, antes da primeira live, o usuário pode escolher fazer uma transmissão “Privada” e testar a plataforma com mais tranquilidade.

Para usar o OBS com a Twitch é necessário abrir o painel da plataforma e localizar a seção de configurações (lado esquerdo), clicar no botão “Transmissão” e, em seguida, “Mostrar Chave”. Então, com o código copiado, o usuário deve retornar à tela do OBS, clicar na guia “Transmissão” e colar a chave para poder dar início à live.

4. Ajustar teclado e detalhes da transmissão

Ainda no OBS, o streamer precisará selecionar a “guia de vídeo” para configurar a resolução da transmissão de acordo com sua internet. Se o teste de velocidade de upload (passo 2) for menor que 10 Mbps, o recomendável é transmitir em 720p/30FPS. Se for superior e o computador tiver potência o suficiente, é possível aumentar os ajustes para 1080p/60FPS e transmitir com melhor qualidade.

Depois de definir a resolução, uma sugestão da HyperX é que o usuário configure atalhos no teclado por meio da “guia de configurações” do aplicativo. Este recurso dará muito mais liberdade e agilidade para quem comandar a transmissão.

Entre os ajustes finais, o streamer precisará adicionar fontes de informação à transmissão, ou seja, estabelecer uma conexão com o gameplay, equipamentos de áudio, webcam ou qualquer outro recurso que será preciso usar ou exibir a quem estiver assistindo. Outra recomendação da HyperX é salvar com antecedência uma imagem de abertura ou vinheta na tela principal do OBS. Assim, elas poderão ser facilmente acessadas pelo usuário durante a live.

5. Selecionar o jogo e abrir a live

Após todos os ajustes, vem a melhor parte: capturar a imagem do game que quer transmitir. Para isso, o usuário deve carregar o jogo, voltar à tela do OBS, adicioná-lo como uma fonte e selecionar a opção “captura de jogo”. Em seguida, será necessário adicionar um nome para a live, clicar no botão “Modo” e, então, abrir a lista de todas as aplicações em execução no sistema – lugar em que o usuário deverá escolher o game que quer exibir.

Nesse momento é importante ressaltar três pontos, ainda que a live não tenha sido iniciada: o OBS permanecerá sem exibir as imagens do jogo até que ele esteja rodando não minimizado; o usuário deve customizar a lista de modelos (conteúdos e temas que podem ser usados para personalizar a transmissão) na ordem que quiser que os itens se sobreponham na tela; e, por fim, é preciso tomar cuidado dobrado em relação a qualquer imagem que esteja sendo capturada pelo monitor, já que, se por algum engano a transmissão começar antes da hora, a audiência poderá visualizá-la.

Caso o usuário tenha um chroma key (fundo verde) e queira usá-lo na transmissão, será preciso clicar com o botão direito do mouse na fonte da webcam, selecionar “Filtros”, escolher a opção “Adicionar” (no canto inferior esquerdo da caixa de filtros de efeito) e escolher “Chroma Key”. Ao final, ainda poderá fazer ajustes de cor para combinar melhor com os equipamentos e com a live.

Com tudo preparado, é hora de abrir a live. Para isso, é necessário clicar em “Iniciar streaming” no OBS, voltar para a plataforma de transmissão, esperar alguns poucos segundos até que a visualização do programa apareça no lado esquerdo da tela e, se estiver tudo certo, escolher a opção “Ao Vivo”, no canto superior direito.