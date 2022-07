Filha mais velha de Eddie Murphy se casa com ator em cerimônia para família e poucos amigos

11/07/2022 | 13:11



A família de Eddie Murphy, que já é grande, está ficando ainda maior. Isso porque a filha mais velha do ator se casou em uma cerimônia exclusiva para familiares e alguns poucos amigos no último fim de semana. Bria, que tem 32 anos de idade, trabalha como atriz, artista plástica e empresária, sendo dona da galeria ArtUs, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E o agora marido dela é o ator e produtor Michael Xavier, que está no elenco de Shazam!.

Para mostrar a novidade aos fãs, Bria compartilhou nos Stories do Instagram alguns momentos da festa, mostrando que foi levada ao altar pelo pai, que foi ao evento na companhia da noiva, a atriz australiana Paige Butcher.

Lembando que Bria é fruto do casamento de Murphy com Nicole Mitchell Murphy, o que rolou entre os anos 1993 e 2006. Ela tem nove irmãos por parte de pai, já que Murphy também é pai de Eric (33 anos), Christian (31 anos), Miles (29 anos), Shayne (27 anos), Zola (22 anos), Bella (20 anos), Angel (15 anos), Izzi (6 anos) e Max (três anos).

Eric é fruto do relacionamento de Murphy com Paulette McNeely e Christian do romance do ator com Tamara Hood. Já Bria, Shayna, Zola, Bella e Miles nasceram do casamento com Nicole Mitchell. Iris nasceu do breve affair com a cantora Mel B e Izzy e Max do noivado com Paige Butcher.