A dupla Zezé Di Camargo e Luciano acabou? Graciele Lacerda faz declaração misteriosa para o noivo

11/07/2022 | 13:10



É o fim? Como você já deve saber, Zezé Di Camargo e Luciano vivem em pé de guerra. Os irmãos sertanejos viveram completamente juntos há décadas nas estradas por todo o Brasil e não é de hoje que expressam suas vontades de produzirem conteúdos solos. Luciano Camargo decidiu, então, focar parte de sua carreira no cenário gospel, enquanto o irmão começou o projeto Rústico.

A gravação do primeiro DVD solo de Zezé aconteceu na última sexta-feira, dia 8, mas a dúvida entre os fãs começou após uma misteriosa publicação feita pela noiva do cantor, Graciele Lacerda. No texto, a influenciadora se declarou para o amado e não poupou palavras para demonstrar todo seu amor e orgulho pela carreira do amado.

Não poderia deixar esse final de semana terminar sem deixar público e explícita a minha admiração por você! Sexta-feira foi um divisor de águas na sua vida, começou a musa fitness.

Você, o homem dos palcos, conseguiu se superar!

Graciele ainda continuou contando que a sexta-feira foi muito emocionante e que o público poderá conferir de pertinho quando o DVD Rústico for lançado. Mas não foi isso que deixou aquela pulga atrás da orelha. A próxima declaração feita foi:

Eu fui testemunha ocular de muitas coisas que é melhor nem falar. Mas você e eu sabemos o quanto você aguentou.

Eita, será que ela estava se referindo às várias brigas entre os irmãos?