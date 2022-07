As 10 melhores praias dos EUA – Número 1 fica no Havaí

Paulo Basso Jr.

11/07/2022 | 12:55



A Hapuna Beach State Recreation Area, no Havaí, lidera o ranking das melhores praias dos EUA, segundo o Travellers’ Choice Awards 2022, prêmio de turismo criado a partir das avaliações e dos comentários dos usuários do site TripAdvisor. Siesta Beach, em Sarasota, na Flórida, e Poipu Beach Park, também no Havaí, completam o pódio.

Além da seleção de melhores praias dos EUA, a premiação publicou outras listas, como a de melhores hotéis do Brasil, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado, e a de hotéis mais românticos do país, com o Hotel Valle D’Incanto, também de Gramado, no topo.

As 10 melhores praias dos EUA

Veja o ranking das 10 melhores praias dos EUA segundo os usuários do site TripAdvisor. Quatro delas ficam na Havaí e duas, na Califórnia.

Hapuna Beach State Recreation Area, em Puako, Havaí Siesta Beach, Siesta Key, Sarasota, Flórida Poipu Beach Park, Poipu, Havaí Moonstone Beach, Cambria, Califórnia Kailua Beach Park, Kailua, Havaí Driftwood Beach, Jekyll Island, Geórgia Ruby Beach, Olympic National Park, Washington Cannon Beach, Cannon Beach, Oregon La Jolla Cove, La Jolla, Califórnia Ho’okipa Beach Park, Paia, Havaí

Hapuna Beach State Recreation Area

DepositPhotos Hapuna Beach State, número 1 entre as melhores praias dos EUA

A Hapuna Beach State Recreation Area, líder entre as melhores praias dos EUA em 2022, fica na Ilha do Havaí, a maior do arquipélago americano situado no Pacífico Sul. A melhor época para visitá-la é no verão, entre maio e outubro.

Localizada em um parque com muitas áreas verdes (o Hapua Beach State Park) situado a meia hora de carro ao norte de Kailua-Kona, a faixa de areia se estende por 800 metros. Na alta temporada, muita gente vai até lá para tomar sol, nadar, mergulhar, surfar e praticar bodyboard.

Turística, a Hapuna Beach State conta com estacionamento, banheiros, chuveiros, cadeiras e guarda-sóis para aluguel e mesas de piquenique. Há sempre salva-vidas de prontidão na praia de areias brancas banhada por águas cristalinas.

Para quem quiser mergulhar, o ideal é levar seu próprio equipamento. Bebidas alcoólicas são proibidas por lá, como na maioria das praias americanas.

As melhores praias do mundo

O Travellers’ Choice Awards também selecionou as 25 melhores praias do mundo em 2022. Três brasileiras estão na lista. A Quarta Praia, no Morro de São Paulo (BA) ocupa a quarta posição. Já a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), e a Baía dos Golfinhos, na Praia de Pipa (RN) aparecem nas sétima e nona colocações, respectivamente.

Confira a lista completa:

Grace Bay – Ilhas Turcas e Caicos Varadero Beach – Cuba Turquoise Baym – Austrália Quarta Praia – Brasil Eagle Beach – Aruba Radhanagar Beach – Ilha de Havelock (Índia) Baía do Sancho – Brasil Trunk Bay – Ilhas Virgens Americanas Baía dos Golfinhos – Brasil Isola dei Conigli – Itália Cable Beach – Austrália Praia da Falésia – Portugal Hapuna Beach State Recreation Area – Havaí (EUA) Siesta Beach – EUA Maho Bay Beach – St. John Poipu Beach Park – Havaí (EUA) Playa de Muro Beach – Espanha Playa Manuel Antonio – Costa Rica Playa Norte – Isla Mujeres (México) Nungwi Beach – Tanzânia Magens Bay – St. Thomas Nissi Beach – Chipre Bavaro Beach – República Dominicana Balos Lagoon – Grécia Yonaha Maehama Beach – Japão

