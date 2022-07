Governador Rodrigo Garcia faz vistorias em Santo André

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



11/07/2022 | 12:43



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), cumpriu na manhã de hoje agenda de vistorias em Santo André e reforçou destinação de investimentos para o município, anunciados em junho deste ano. Ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), o governador conversou com moradores do bairro Chácara Baronesa, que serão contemplados com a construção de 1.000 moradias, por meio de convênio de R$ 160 milhões com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), e visitou o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) da cidade, que passa a contar com atendimento para oncologia.

Os residentes do Parque Chácara Baronesa, divisa com São Bernardo, enfrentam há quase 30 anos problemas causados pela ocupação irregular da região. Como contrapartida aos investimentos estaduais, a Prefeitura destinou duas áreas para a construção das unidades habitacionais, no Jardim Irene e no Jardim Alzira Franco.

“ É impossível se pensar em regularização em uma área de proteção do Estado. Portanto, a solução foi encontrar um novo local onde as moradias pudessem ser construídas e as famílias transferidas para lá. Anunciamos isso no mês passado e o convênio já foi assinado. Agora a Prefeitura de Santo André tem os instrumentos necessários para avançar no chamamento (dos moradores), na licitação e na construção de mais de 1.000 apartamentos”, declarou Garcia.

O prefeito Paulo Serra tranquilizou os moradores e garantiu o avanço do projeto. “A gente vem anunciar, de maneira definitiva, que encontramos a saída para resolver essa questão habitacional, depois de 30 anos, praticamente. Essa é, também, uma questão ambiental. O convênio já foi publicado, já temos as áreas (para construção) que são municipais. Agora a gente vai construir essas moradias, vai fazer o cadastro (dos moradores). Ninguém vai ficar para trás”, disse.