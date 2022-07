Joelma se explica após não atender fã que viajou por 14 horas para vê-la

11/07/2022 | 12:10



No último domingo, dia 10, a cantora Joelma teve um vídeo circulando na internet em que um fã diz ter passado 14 horas viajando para ver a artista e ela não o atendeu. O show aconteceu na noite do último sábado, dia 9, na cidade de Osasco, em São Paulo. A resposta de Joelma não agradou os fãs e ela foi bem criticada pelos internautas. A paraense explicou ao rapaz que por motivo de doença ela não tiraria a foto com ele:

Meu amor, é caso de doença. Ou eu atendo você ou faço show.

Mais tarde no domingo, a cantora postou um comunicado pelos Stories, quando sua equipe explica que ela não atendeu os fãs pelas sequelas de Covid-19:

A cantora Joelma está se recuperando das sequelas da Covid-19 como já é de conhecimento de todos, portanto antes do show na noite deste sábado em Osasco/SP ela não teve autorização médica para atendimento no camarim.

Ainda na nota, a assessoria explicou que a casa de shows sabia que a cantora não poderia atender aos fãs no camarim e afirmou que essa situação da suspensão de contato com ela é momentânea.